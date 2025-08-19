Patrika LogoSwitch to English

भाजपा में 21 अगस्त से संगठनात्मक नियुक्ति के खुलेंगे लिफाफे

mp bjp: पर्यवेक्षकों ने जिलों में जाकर टटोली नब्ज, ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को मिलेगा अवसर, 21 अगस्त को खुलेंगे लिफाफे...।

भोपाल

Shailendra Sharma

Aug 19, 2025

mp bjp
mp bjp (File Photo)

mp bjp: मध्यप्रदेश के जिलों में होने वाली भाजपा की संगठनात्मक नियुक्तियों को लेकर पर्यवेक्षकों की रायशुमारी का दौर अब पूरा हो चुका है। जानकारी के मुताबिक जिलों के सांसद, विधायकों, जिला अध्यक्ष सहित वरिष्ठ नेताओं से नियुक्तियों को लेकर ऊर्जावान और समर्पित कार्यकर्ताओँ के नाम लिए गए हैं। जिनके नामों का एक पैनल तैयार किया गया है। जिसे बंद लिफाफे में पर्यवेक्षकों द्वारा प्रदेश संगठन को सौंपा गया है।

भाजपा ने अपनाया नया फॉर्मूला

दरअसल संगठन द्वारा तय नए फॉर्मूले में पर्यवेक्षकों द्वारा जिलों के सांसद, विधायकों सहित अन्य से नाम लिए हैं। ऐसे में इनके द्वारा उन्हीं लोगों के नाम दिए हैं, जो इनके करीबी हैं। या इनके मुताबिक संगठनात्मक कार्य करेंगे। ऐसे में जमीनी कार्यकर्ताओ को इस बात का डर है कि उनका नाम पैनल में भेजा जाएगा या नहीं। जिलों में हुई रायशुमारी में क्षेत्रीय क्षत्रपों ने अपनी चलाने की कोशिश की है। कई नेताओं ने खुद भी अपने चहेतों का नाम दिया है और जिला अध्यक्षों से भी अपने चहेते का नाम ही पर्यवेक्षकों को दिलवाया गया है। संगठन ऐसे नामों पर कड़ाई से पड़ताल की योजना पहले ही बना चुका है।

21 अगस्त से वन टू वन चर्चा

प्रदेश संगठन पर्यवेक्षकों से मिले लिफाफे 21 अगस्त से खोलेगा। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, संगठन महामंत्री हितानंद, पर्यवेक्षक और जिलों के अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। जिनसे एक-एक नाम पर चर्चा की जाएगी।

