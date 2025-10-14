MP Cabinet Decision: भावान्तर योजना को मंजूरी, पेंशनर्स को मिलेगा 6ठवें-7वें वेतनमान का लाभ

कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि बैठक (MP Cabinet) में किसानों के हित को महत्व दिया गया है। भावांतर योजना को स्वीकृति दी गई है। इस योजना के तहत सोयाबीन का एमएसपी 5000 रुपए से बढ़ाकर 5328 रुपए किया गया है। ताकि किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। इसके लिए प्रदेश के मॉडल रेट निकाले जाएंगे, मॉडल रेट पर कम भाव मिलने पर उसके अंतर की राशि भावांतर योजना के तहत किसानों को सरकार की ओर से दी जाएगी। यह राशि सिंगल क्लिक पर किसानों के खातों में भेजी जाएगी।