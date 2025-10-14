Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

MP Cabinet Decision: भावान्तर योजना को मंजूरी, पेंशनर्स को मिलेगा 6ठवें-7वें वेतनमान का लाभ

MP Cabinet: मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी कैबिनेट बैठक की जानकारी, किसानों के हित में बड़ा फैसला...

2 min read

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Oct 14, 2025

MP Cabinet Meeting Important Decision

MP Cabinet Meeting Important Decision (फोटो: CM Mohan Yadav X)

MP Cabinet Decision: मोहन कैबिनेट संपन्न हो गई। बैठक में भावांतर योजना को मंजूरी मिलने, पेंशनर्स को छठवें और सातवें वेतनमान लाभ देने समेत कई अहम फैसलों पर निर्णय लिए गए। बता दें कि प्रदेश सरकार की भावांतर योजना सोयाबीन के उत्पादक किसानों के लिए शुरू की गई है। जिसकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जारी है।

सोयाबीन का एमएसपी बढ़ाया

कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि बैठक (MP Cabinet) में किसानों के हित को महत्व दिया गया है। भावांतर योजना को स्वीकृति दी गई है। इस योजना के तहत सोयाबीन का एमएसपी 5000 रुपए से बढ़ाकर 5328 रुपए किया गया है। ताकि किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। इसके लिए प्रदेश के मॉडल रेट निकाले जाएंगे, मॉडल रेट पर कम भाव मिलने पर उसके अंतर की राशि भावांतर योजना के तहत किसानों को सरकार की ओर से दी जाएगी। यह राशि सिंगल क्लिक पर किसानों के खातों में भेजी जाएगी।

कोदो-कुटकी की खेती को प्रोत्साहन

मंत्री ने बताया (MP Cabinet Decision) कि एक समय में कोदो-कुटकी का भाव 1 रुपए से 2 रुपए किलो मिलता था। लेकिन पीएम मोदी ने इसके दाम बढ़ा दिए हैं। इसकी खेती को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। कोदो-कुटकी की फसल का उत्पादन एमपी के 11 जिलों के किसान करते हैं। वर्तमान में कुटकी का भाव 35000 रुपए प्रति क्विंटल है और कोदो की कीमत 2500 रुपए प्रति क्विंटल है।

इसके साथ ही श्रीअन्न फेडरेशन बनाने का निर्णय भी कैबिनेट बैठक में लिया गया है। कोदो-कुटकी की वेल्यू एडिशनल के लिए काम करेगी। सही मूल्य मिले, इसके लिए 80 करोड़ रुपए की राशि बिना ब्याज दी है। फेडरेशन की ओर से प्रमोशन और मार्केटिंग के लिए राशि दी गई है।

MSME के लिए 150 करोड़ की मंजूरी

सूक्ष्म-लघु उद्योग के लिए 105 करोड़ स्वीकृत किए है। छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए यह राशि उत्पादकों की क्वालिटी सुधारने, देश मार्केट की स्थिति, एक्सपोर्ट पर खर्च किए जाएंगे

राज्य के पेँशन कर्मचारियों को मिलेगा छठवें, सातवें वेतनमान का लाभ

इसके अलावा मोहन कैबिनेट में पेंशनर्स के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया। इसके तहत अब राज्य के पेंशन कर्मचारियों को मिलेगा छठवें और सातवें वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए 70 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। इससे 1.5 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलेगा।

रेशम समृद्धि योजना की राशि बढ़ाई

एमपी कैबिनेट बैठक में रेशम समृद्धि योजना के तहत राशि बढ़ाई गई है। इसे 5 लाख रुपए किया गया है। बता दें कि पहले राज्य सरकार प्रति एकड़ लागत के रूप में 3.65 लाख रुपए देती थी।

ये फैसले भी खास

- पुलिसकर्मी को मिलेगा प्रमोशन, विधायक की बचाई थी जान
- कोचिंग जाने वाले SC ST स्टूडेंट्स को मिलेगी 1000 रुपए सहायता राशि

खबर लगातार अपडेट की जा रही है

ये भी पढ़ें

मशहूर गीतकार प्रसून जोशी को राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान आज, पहली बार किसे मिला था देखें पूरी List
भोपाल
National Kishore Kumar Award 2024 25 Prasoon Joshi

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

14 Oct 2025 02:01 pm

Published on:

14 Oct 2025 01:31 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / MP Cabinet Decision: भावान्तर योजना को मंजूरी, पेंशनर्स को मिलेगा 6ठवें-7वें वेतनमान का लाभ

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पुलिस वालों ने मिलकर बांट लिए डेढ़ करोड़ रुपए, सीएम के निर्देश पर ताबड़तोड़ FIR

dr mohan yadav
भोपाल

भोपाल में 150 रुपए के लिए खूनी संघर्ष, एक के पेट से आर-पार हुआ सरिया

Bhopal News
भोपाल

स्टूडेंट्स के सिर चढ़कर बोल रहा इस ‘कोर्स’ का जादू, 8 हजार ने लिया एडमिशन

प्रतिकात्मक फोटो (सोर्स: सोशल मीडिया)
भोपाल

खुशखबरी… अब बाजारों में भी मिलेगी EV चार्जिंग की सुविधा, बनेंगे चार्जिंग स्टेशन

EV Charging Stations
भोपाल

मशहूर गीतकार प्रसून जोशी को राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान आज, पहली बार किसे मिला था देखें पूरी List

National Kishore Kumar Award 2024 25 Prasoon Joshi
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.