मशहूर गीतकार प्रसून जोशी को राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान आज, पहली बार किसे मिला था देखें पूरी List

-1- 1997-98- हृषिकेश मुखर्जी को निर्देशन के क्षेत्र में

-2- 1998-99- नसीरुद्दीन शाह- अभिनय के लिए

-3- 1999-2000- गुलजार- गीत/रचनात्मक योगदान के लिए

-4- 2000-01- कैफी आजमी- गीत/ साहित्य के लिए

-5- 2001-02- बी.आर. चोपड़ा- फिल्म निर्माण के लिए

-6- 2002-03- अमिताभ बच्चन- अभिनय/सिनेमा

-7- 2003-04- गोविंद निहलानी- निर्देशन/सिनेमा

-8- 2004-05- जावेद अख्तर- गीत/कविता/लेखन

-9- 2005-06- श्याम बेनेगल- फिल्म/निर्देशन

-10- 2006-07- शत्रुद्घन सिन्हा- अभिनय

-11- 2007-08- मनोज कुमार- अभिनय/निर्देशन

-12- 2008-09- गुलशन बावरा- गीत लेखन

-13- 2009-10- यश चोपड़ा- निर्देशन/फिल्म निर्माण

-14- 2010-11- देव आनंद- अभिनय/सिनेमा

-15- 2011-12- सलीम खान- पटकथा/संवाद

-16- 2012-13- समीर- गीत/लेखन

-17- 2013-14- साईं परांजपे- निर्देशन/सिनेमा

-18- 2014-15- दिलीप कुमार- अभिनय

-19- 2015-16- रूमी जाफरी- लेखन/पटकथा

-20- 2016-17- योगेश- गीत लेखन

-21- 2017-18- प्रियदर्शन- निर्देशन/फिल्म निर्माण

-22- 2018-19- वहीदा रहमान- अभिनय

-23- 2022-23 - धर्मेंद्र- अभिनय

-24- 2023-24 - राजकुमार हिरानी

-25- 2024-25- प्रसून जोशी और संजय लीला भंसाली