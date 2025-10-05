तमिलनाडू ने सिरप को जानलेवा बताया तब भी क्लीन चिट देती रही सरकार, कांग्रेस ने स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा मांगा

MP Congress - मध्यप्रदेश में जहरीला कफ सिरप पीने से कई बच्चों की मौत हो चुकी है। केवल छिंदवाड़ा में ही 11 बच्चे दम तोड़ चुके हैं। मौतों का यह आंकड़ा बढ़ने की आशंका है क्योंकि अनेक बच्चे अभी भी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 5 साल तक के इन बच्चों को बुखार, सर्दी जुकाम हुआ था। डॉक्टर ने कोल्ड्रिफ कफ सिरप लिखा जिसे पीने के बाद किडनी फेल होने से मासूमों की मौत हो गई। मामला सामने आने के बाद कोल्ड्रिफ को प्रदेशभर में बैन कर दिया गया है। सीएम डॉ. मोहन यादव ने बच्चों की मौतों को दुखद बताते हुए परिजनों को 4-4 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। इन सब कवायदों के बावजूद लोगों का गुस्सा कम नहीं हो रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र (जीतू) पटवारी ने बच्चों की मौतों के लिए सरकारी अनदेखी को जिम्मेदार ठहराते हुए स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। भोपाल में कांग्रेस ने इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया।