तमिलनाडू ने सिरप को जानलेवा बताया तब भी क्लीन चिट देती रही सरकार, कांग्रेस ने स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा मांगा

MP Congress demands resignation of Health Minister Rajendra Shukla
MP Congress - मध्यप्रदेश में जहरीला कफ सिरप पीने से कई बच्चों की मौत हो चुकी है। केवल छिंदवाड़ा में ही 11 बच्चे दम तोड़ चुके हैं। मौतों का यह आंकड़ा बढ़ने की आशंका है क्योंकि अनेक बच्चे अभी भी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 5 साल तक के इन बच्चों को बुखार, सर्दी जुकाम हुआ था। डॉक्टर ने कोल्ड्रिफ कफ सिरप लिखा जिसे पीने के बाद किडनी फेल होने से मासूमों की मौत हो गई। मामला सामने आने के बाद कोल्ड्रिफ को प्रदेशभर में बैन कर दिया गया है। सीएम डॉ. मोहन यादव ने बच्चों की मौतों को दुखद बताते हुए परिजनों को 4-4 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। इन सब कवायदों के बावजूद लोगों का गुस्सा कम नहीं हो रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र (जीतू) पटवारी ने बच्चों की मौतों के लिए सरकारी अनदेखी को जिम्मेदार ठहराते हुए स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। भोपाल में कांग्रेस ने इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया।
छिंदवाड़ा एसपी द्वारा बनाई गई स्पेशल पुलिस टीम ने शनिवार देर रात डॉ. प्रवीण सोनी को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें कोतवाली थाना क्षेत्र के राजपाल चौक से पकड़ा। इससे पहले परासिया पुलिस ने डॉ. प्रवीण सोनी और कांचीपुरम, तमिलनाडु की श्रेसन फार्मास्युटिकल कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की।
छिंदवाड़ा में जिन 11 बच्चों की मौत हुई उन सभी का डॉ. प्रवीण सोनी ने ही इलाज किया था। डॉक्टर सोनी ने कोल्ड्रिफ कफ सिरप लिखा जिसे उनकी पत्नी की मेडिकल दुकान से खरीदा गया था।
सिरफ पीने से बच्चों का जुकाम तो ठीक हो गया लेकिन कुछ दिनों बाद पेशाब आना बंद हो गया। किडनी फेल हो जाने से ऐसा हुआ जिससे आखिरकार उनकी सांसें ही थम गईं।
कोल्ड्रिफ कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत पर प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस तो राज्य सरकार पर बेहद हमलावर है। इंदौर में कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र (जीतू) पटवारी ने मामले में सरकारी लापरवाही पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा मांगा।
जीतू पटवारी ने एएनआई से बातचीत करते हुए कहा "सरकार बेहद असंवेदनशील है। यहां तक कि जब तमिलनाडु ने कहा कि कफ सिरप में कुछ ऐसे तत्व थे जो बच्चों की मौत का कारण बन रहे थे, तब भी सरकार उसे क्लीन चिट देती रही… अगर सरकार में थोड़ी भी शालीनता है, तो उसे अभी स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा मांगना चाहिए… क्या सरकार को हत्या का लाइसेंस दे दिया गया है? मेरा मानना है कि स्वास्थ्य मंत्री को अभी उनके पद से हटा देना चाहिए।"
भोपाल में भी रविवार को दोपहर में कफ सिरप से मासूम बच्चों की मौत के जिम्मेदारों के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के सामने धरना देकर बैठे कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला के इस्तीफे की मांग की।
