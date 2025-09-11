Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

हार से तंग कांग्रेस फूंक, फूंक कर बढ़ा रही कदम, जिला अध्यक्षों के लिए दिल्ली से आए निर्देश

MP congress: एमपी में लगातार करारी हार का सामना कर रही कांग्रेस अब कोई भी दांव बिना किसी प्लानिंग के नहीं चलना चाहती, जहां सृजन संगठन के माध्यम से जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई वहीं अब दिल्ली से राहुल गांधी ने इन सभी जिला अध्यक्षों के लिए नया फरमान भेजा है… जानें क्या है मामला

भोपाल

Sanjana Kumar

Sep 11, 2025

MP Congress
MP Congress: पत्रिका: राहुल गांधी ने जिला अध्यक्षों को किया फ्री हैंड, ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए जारी MP Congress को जारी किए निर्देश (फोटो: X)

MP congress: दरअसल वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी मंशा जाहिर करते हुए मध्य प्रदेश जिला कांग्रेस अध्यक्षों को ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए निर्देश भेजे हैं। राहुल गांधी ने जिला अध्यक्षों को सर्वाधिकार देते हुए फ्री हैंड कर दिया है कि वे ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति अपने विवेक के आधार पर कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियां करते समय वे पार्टी के संगठन सृजन अभियान के माध्यम से क्षेत्रों, जातीय और स्थानीय समीकरणों को ध्यान रखते हुए नियुक्तियां करेंगे। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस ने उन्हें जिले के जातिगत समीकरण का तैयार किया डाटा भी भेजा है।

प्रदेशभर में कांग्रेस के 1,004 ब्लॉक

बता दें किMP में जिला अध्यक्षों को नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के लिए 40 दिन का समय दिया गया है। ताकि लोकसभा और विधान सभा चुनावों में हुई करारी हार के पीछे रही कमजोर संगठन को फिर से मजबूत किया जा सके। संगठन को सशक्त बनाने के लक्ष्य को लेकर कांग्रेस द्वारा वर्ष 2025 को संगठन वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। जिला इकाइयों को मजबूत बनाने के लिए जिला अध्यक्षों का चयन इसी प्रयास का उदाहरण है। अब इन अध्यक्षों को अब अपने नीचे की इकाइयां स्वयं बनानी हैं।

ये भी पढ़ें

लाड़ली बहना योजना की 28वीं किस्त से खाते होंगे फुल, कलेक्टर ने ट्विट कर दी खुशखबरी
झाबुआ
Ladli Behana Yojana 28 installment

ऐसी टीम तैयार करें, जो विपरीत समय का डटकर मुकाबला करे

दिल्ली से राहुल गांधी के निर्देश आने के बाद कांग्रेस की प्रदेश इकाई ने जिला अध्यक्षों से कहा है कि वे स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए ऐसी टीम तैयार करें, हर हाल में, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों न हों, अपनी विचारधारा से जरा भी न फिरे। ऐसी टीम जो संघर्ष से निकलकर आगे निलने का जज्बा रखे। भाजपा व सरकार का डटकर मुकाबला करे।

जिला इकाई सबसे महत्वपूर्ण

मध्य प्रदेश कांग्रेस के संगठन महामंत्री संजय कामले ने कहा कि, संगठन की सबसे पहली और महत्वपूर्ण इकाई है 'जिला इकाई'। इस नाते जिला अध्यक्षों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए जिला अध्यक्ष अपने विवेक से नाम तय करें और प्रदेश कांग्रेस को भेजें। जिस पर आलाकमान की मुहर लगने के बाद फाइनल सूची जारी की जाएगी।

जिला अध्यक्षों की बड़ी परीक्षा, मजबूत नेता चुनना बड़ी चुनौती

एमपी कांग्रेस (MP Congress) में ब्लॉक स्तर पर अध्यक्षों की नियुक्तियां ही जिला अध्यक्षों की पहली और बड़ी परीक्षा मानी जा रह है। इसमें उन्हें न केवल वरिष्ठ नेताओं के साथ जातीय और स्थानीय समीकरणों को साधते हुए अपने विवेक से निर्णय लेकर टीम तैयार करनी है। वहीं टीम तैयार करते हुए राहुल गांधी की मंशा का भी ध्यान रखना होगा। इससे साफ है कि कांग्रेस अब फूंक-फूंक कर कदम बढ़ाने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है, यानी हर नेता ऐसा जिसके लिए पार्टी सबकुछ हो…पार्टी पहले हो।

समन्वय समिति को बैठकों के निर्देश

जिला अध्यक्षों का सहयोग समन्वय समिति करेंगी। इसकी तैयारी के लिए प्रदेश कांग्रेस ने समिति जिला अध्यक्षों के साथ विचार-विमर्श करने 26 सितंबर तक बैठकें करने के निर्देश दिए हैं।

ये भी पढ़ें

‘दिल-दिमाग पर जम रही धूल’, आ रहा हार्ट अटैक, बीपी, पेरालाइसिस का खतरा बढ़ा
भोपाल
MP News

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

11 Sept 2025 02:16 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / हार से तंग कांग्रेस फूंक, फूंक कर बढ़ा रही कदम, जिला अध्यक्षों के लिए दिल्ली से आए निर्देश

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.