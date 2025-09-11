हार से तंग कांग्रेस फूंक, फूंक कर बढ़ा रही कदम, जिला अध्यक्षों के लिए दिल्ली से आए निर्देश

MP congress: दरअसल वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी मंशा जाहिर करते हुए मध्य प्रदेश जिला कांग्रेस अध्यक्षों को ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए निर्देश भेजे हैं। राहुल गांधी ने जिला अध्यक्षों को सर्वाधिकार देते हुए फ्री हैंड कर दिया है कि वे ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति अपने विवेक के आधार पर कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियां करते समय वे पार्टी के संगठन सृजन अभियान के माध्यम से क्षेत्रों, जातीय और स्थानीय समीकरणों को ध्यान रखते हुए नियुक्तियां करेंगे। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस ने उन्हें जिले के जातिगत समीकरण का तैयार किया डाटा भी भेजा है।