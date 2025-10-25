बिहार चुनाव 2025: जातिगत समीकरण साधने की तैयारी में एमपी कांग्रेस, मुस्लिम वोट बैंक पर बाज नजर

MP congress executive (फोटो सोर्स : पत्रिका क्रिएटिव)
Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मध्यप्रदेश कांग्रेस ने प्रचार की रणनीति तेज कर दी है। पहले ही कई छोटे नेता और कार्यकर्ता बिहार भेजे जा चुके हैं। हर जिले से 10-10 नेता और कार्यकर्ता चुनावी मोर्चे में जुटाए गए हैं। पार्टी ओबीसी, एससी, एसटी और मुस्लिम वोट बैंक पर खास ध्यान दे रही है। इस दिशा में पार्टी ने कई नेताओं को पर्यवेक्षक और समन्वयक बनाया है। पूर्व विधायक कुणाल चौधरी को कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी का सदस्य बनाया गया है।
अब मप्र कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, अरुण यादव, कमलेश्वर पटेल, सचिन यादव, ओमकार मरकाम और विधायक आरिफ मसूद को प्रचार के लिए भेजने की तैयारी है। हालांकि बड़े नेताओं की फाइनल सूची एआइसीसी द्वारा जारी की जाएगी। पार्टी ने मप्र के प्रभारी हरीश चौधरी को बिहार के खगडिय़ा जिले का पर्यवेक्षक बनाया है। वहीं शुक्रवार को प्रदेशाध्यक्ष ने कांग्रेस नेता आशीष तिवारी को खगडिय़ा का समन्वयक बनाया। उन्हें तत्काल वहां पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं।
जातिगत समीकरणों के अनुसार जिम्मेदारियां कांग्रेस का ओबीसी, एससी, एसटी और मुस्लिम वोट बैंक को साधने पर विशेष जोर है। इसलिए इन वर्गों के नेताओं को ज्यादा जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। हाल ही में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल द्वारा जारी पत्र में प्रदेश के कांग्रेस नेता प्रियव्रत सिंह, पंकज उपाध्याय, अनुपमा आचार्य और आरिफ मसूद को बिहार चुनाव के लिए विशेष पर्यवेक्षक बनाया गया है। मसूद को मुस्लिम बहुल इलाकों में भेजने की तैयारी है।
