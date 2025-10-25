बिहार चुनाव 2025: जातिगत समीकरण साधने की तैयारी में एमपी कांग्रेस, मुस्लिम वोट बैंक पर बाज नजर

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मध्यप्रदेश कांग्रेस ने प्रचार की रणनीति तेज कर दी है। पहले ही कई छोटे नेता और कार्यकर्ता बिहार भेजे जा चुके हैं। हर जिले से 10-10 नेता और कार्यकर्ता चुनावी मोर्चे में जुटाए गए हैं। पार्टी ओबीसी, एससी, एसटी और मुस्लिम वोट बैंक पर खास ध्यान दे रही है। इस दिशा में पार्टी ने कई नेताओं को पर्यवेक्षक और समन्वयक बनाया है। पूर्व विधायक कुणाल चौधरी को कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी का सदस्य बनाया गया है।