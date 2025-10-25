पूर्व जिला आबकारी अधिकारी के बेटा-बेटी के लॉकर्स ने उगला खजाना, करोड़ों के सोना-चांदी, हीरे-जवाहरात बरामद

MP News: भ्रष्ट भदौरिया: 28.81 करोड़ की संपत्ति जब्त, अब बेटा-बेटी के लॉकर से मिल रहा खजाना।
MP News: पूर्व जिला आबकारी अधिकारी धर्मेन्द्र सिंह भदौरिया के बेटा-बेटी की उपस्थिति में शुक्रवार को तीन बैंक लॉकर खोले गए। दो लॉकर से 3.84 करोड़ के सोना-चांदी और हीरे के आभूषण मिले। लोकायुक्त ने लॉकर खोलने का नोटिस दिया था, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए। शुक्रवार को कोर्ट से अनुमति ली तो परिवार के सदस्य पहुंचे। तीसरा लॉकर खाली मिला। सर्चिंग में लोकायुक्त ने 28.81 करोड़ की संपत्ति भदौरिया के ठिकानों से जब्त की।
केनरा बैंक की देवास नाका स्थित शाखा (इंदौर) में भदौरिया की बेटी अपूर्वा का लॉकर उनकी उपस्थिति में खोला तो लगभग 2 किलो सोने के आभूषण मिले। अनुमानित कीमत 2.35 करोड़ है। एक अन्य लॉकर एचडीएफसी बैंक की पलासिया शाखा में भदौरिया के बेटे सूर्यांश का खोला। हीरे-सोने के 1.313 किलो वजनी जेवर मिले। अनुमानित कीमत 1.49 करोड़ है।
एक और लॉकर आइसीआइसीआइ बैंक की साकेत नगर ब्रांच में अपूर्वा के नाम से था। यह खाली मिला। लोकायुक्त एसपी डॉ. राजेश सहाय के मुताबिक भदौरिया के आठ ठिकानों पर 15 अक्टूबर को कार्रवाई शुरू की थी।
