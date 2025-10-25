पूर्व जिला आबकारी अधिकारी के बेटा-बेटी के लॉकर्स ने उगला खजाना, करोड़ों के सोना-चांदी, हीरे-जवाहरात बरामद

MP News: पूर्व जिला आबकारी अधिकारी धर्मेन्द्र सिंह भदौरिया के बेटा-बेटी की उपस्थिति में शुक्रवार को तीन बैंक लॉकर खोले गए। दो लॉकर से 3.84 करोड़ के सोना-चांदी और हीरे के आभूषण मिले। लोकायुक्त ने लॉकर खोलने का नोटिस दिया था, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए। शुक्रवार को कोर्ट से अनुमति ली तो परिवार के सदस्य पहुंचे। तीसरा लॉकर खाली मिला। सर्चिंग में लोकायुक्त ने 28.81 करोड़ की संपत्ति भदौरिया के ठिकानों से जब्त की।