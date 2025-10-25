Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

पूर्व जिला आबकारी अधिकारी के बेटा-बेटी के लॉकर्स ने उगला खजाना, करोड़ों के सोना-चांदी, हीरे-जवाहरात बरामद

MP news: मध्य प्रदेश के पूर्व जिला आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया की अब तक 28.81 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त, बेटा और बेटी के लॉकर खुले तो खुली रह गईं लोकायुक्त टीम की आंखें...

less than 1 minute read
Google source verification

इंदौर

image

Sanjana Kumar

Oct 25, 2025

MP News

MP News: भ्रष्ट भदौरिया: 28.81 करोड़ की संपत्ति जब्त, अब बेटा-बेटी के लॉकर से मिल रहा खजाना।

MP News: पूर्व जिला आबकारी अधिकारी धर्मेन्द्र सिंह भदौरिया के बेटा-बेटी की उपस्थिति में शुक्रवार को तीन बैंक लॉकर खोले गए। दो लॉकर से 3.84 करोड़ के सोना-चांदी और हीरे के आभूषण मिले। लोकायुक्त ने लॉकर खोलने का नोटिस दिया था, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए। शुक्रवार को कोर्ट से अनुमति ली तो परिवार के सदस्य पहुंचे। तीसरा लॉकर खाली मिला। सर्चिंग में लोकायुक्त ने 28.81 करोड़ की संपत्ति भदौरिया के ठिकानों से जब्त की।

मौजूदगी में खोले गए लॉकर्स

केनरा बैंक की देवास नाका स्थित शाखा (इंदौर) में भदौरिया की बेटी अपूर्वा का लॉकर उनकी उपस्थिति में खोला तो लगभग 2 किलो सोने के आभूषण मिले। अनुमानित कीमत 2.35 करोड़ है। एक अन्य लॉकर एचडीएफसी बैंक की पलासिया शाखा में भदौरिया के बेटे सूर्यांश का खोला। हीरे-सोने के 1.313 किलो वजनी जेवर मिले। अनुमानित कीमत 1.49 करोड़ है।

एक और लॉकर आइसीआइसीआइ बैंक की साकेत नगर ब्रांच में अपूर्वा के नाम से था। यह खाली मिला। लोकायुक्त एसपी डॉ. राजेश सहाय के मुताबिक भदौरिया के आठ ठिकानों पर 15 अक्टूबर को कार्रवाई शुरू की थी।

ये भी पढ़ें

ग्रामीणों की पीड़ा- साहेब! 8-8 पुलिस जवान… इन्हें खिलाते-खिलाते खत्म हो गया राशन, चौंकाने वाला मामला
ग्वालियर
MP News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

25 Oct 2025 12:09 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / पूर्व जिला आबकारी अधिकारी के बेटा-बेटी के लॉकर्स ने उगला खजाना, करोड़ों के सोना-चांदी, हीरे-जवाहरात बरामद

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

’90 डिग्री टर्न’ बना मुसीबत, MP में अटकी 200 करोड़ से बनने वाली सड़क

(फोटो सोर्स: AI Image)
इंदौर

‘पश्चिमी बायपास’ के लिए 31 गांवों से ली जाएगी जमीन, जमीनें चिन्हित

फोटो सोर्स: पत्रिका
इंदौर

‘चूहा कांड’ के बाद अपडेट होगा 75 साल पुराना अस्पताल, तैयार होंगे 1700 नए बेड

(सोर्स: सोशल मीडिया)
इंदौर

इंदौर के बड़े उद्योगपति एवं कांग्रेस नेता का निधन, देखें दिल दहलाने वाला मंजर

indore pravesh sharma news
इंदौर

छठ पूजा के लिए ट्रेनों में भारी वेटिंग, बस का किराया 5300 रुपए तक

Chhath Puja Special
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.