ग्रामीणों की पीड़ा- साहेब! 8-8 पुलिस जवान… इन्हें खिलाते-खिलाते खत्म हो गया राशन, चौंकाने वाला मामला

MP News: गांव में तैनात पुलिसकर्मी। इन्हें भोजन गांव वाले ही करवा रहे हैं।
MP News: गुर्जा गांव (तिघरा) में डकैत योगी उर्फ जोगे गुर्जर के खौफ पर अब पुलिस की भूख भारी पड़ रही है। राउंड द क्लॉक आठ पुलिसकर्मी डेरा जमाए हैं। लोगों को सुरक्षा तो मिल गई, लेकिन पुलिसकर्मियों का सुबह-शाम खाना और चाय-पानी भारी पड़ गया।
बृजलाल गुर्जर ग्रामीणों के साथ पुलिस अधिकारियों के पास पहुंचे। बताया, जवानों के खाने का इंतजाम कहां से करें। परिवार में ही आठ सदस्य हैं। आठ पुलिसकर्मियों की दोनों वक्त की रोटी का इंतजाम बूते के बाहर हो गया है। आटा, दाल, चावल के डिब्बे तक खाली हो चुके हैं। डकैत के खौफ की वजह से परिवार का सदस्य न तो खेत पर जा रहा है मवेशियों का दूध बेचने निकल रहा है। बृजलाल का कहना है, पुलिसकर्मियों को बता चुके हैं कि राशन खत्म होरहा है।
अपने भोजन का इंतजाम स्वयं करें। पुलिसकर्मी कहते हैं, उन्हें सुरक्षा में आने का फरमान मिला है। खाने-पीने का इंतजाम कैसे होगा यह नहीं बताया गया है। तुम्हारी सुरक्षा में हैं। खाने-पीने का इंतजाम भी तुम करोगे।
एमपी के ग्वालियर के गुर्जा में 8 अक्टूबर की रात डकैत योगी उर्फ जोगे उर्फ जोगेन्द्र सिंह गुर्जर ने गन पॉइंट पर बृजलाल सिंह गुर्जर की बहू अंजू को अगवा किया था। दूसरे दिन अंजू को बानमोर से सटे जंगल में छोड़ भाग गया था। अंजू ने बताया था कि डकैत ने दोबारा गांव में घुसकर नरसंहार की धमकी दी है।
शुक्रवार को डकैत (mp news villagers narrated pain to mp police officers Shocking case of bandit fear) का भाई और अपहरणकांड में वांटेड 10 हजार का इनामी अंके उर्फ अंकित गुर्जर हाथ आ गया है। पुलिस का कहना है अंके गुर्जा गांव से कुछ दूरी पर कुलैथ गांव के पास कार से मंडरा रहा था।
पुलिस पीड़ित परिवार की सुरक्षा के लिए लगाई है। गुर्जा गांव में तैनात पुलिसकर्मियों के लिए भोजन तिघरा थाने की मैस में बनेगा। परिवार खाने-पीने का इंतजाम नहीं करेगा।
-धर्मवीरसिंह यादव, एसएसपी ग्वालियर
