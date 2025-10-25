ग्रामीणों की पीड़ा- साहेब! 8-8 पुलिस जवान… इन्हें खिलाते-खिलाते खत्म हो गया राशन, चौंकाने वाला मामला

बृजलाल गुर्जर ग्रामीणों के साथ पुलिस अधिकारियों के पास पहुंचे। बताया, जवानों के खाने का इंतजाम कहां से करें। परिवार में ही आठ सदस्य हैं। आठ पुलिसकर्मियों की दोनों वक्त की रोटी का इंतजाम बूते के बाहर हो गया है। आटा, दाल, चावल के डिब्बे तक खाली हो चुके हैं। डकैत के खौफ की वजह से परिवार का सदस्य न तो खेत पर जा रहा है मवेशियों का दूध बेचने निकल रहा है। बृजलाल का कहना है, पुलिसकर्मियों को बता चुके हैं कि राशन खत्म होरहा है।