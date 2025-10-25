Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

ग्रामीणों की पीड़ा- साहेब! 8-8 पुलिस जवान… इन्हें खिलाते-खिलाते खत्म हो गया राशन, चौंकाने वाला मामला

MP News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर के गुर्जा गांव का मामला, डकैत योगी उर्फ जोगे गुर्जर के खौफ से दहशत में थे ग्रामीण, अप पुलिस सुरक्षा पड़ी इन पर भारी...

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Sanjana Kumar

Oct 25, 2025

MP News

MP News: गांव में तैनात पुलिसकर्मी। इन्हें भोजन गांव वाले ही करवा रहे हैं।

MP News: गुर्जा गांव (तिघरा) में डकैत योगी उर्फ जोगे गुर्जर के खौफ पर अब पुलिस की भूख भारी पड़ रही है। राउंड द क्लॉक आठ पुलिसकर्मी डेरा जमाए हैं। लोगों को सुरक्षा तो मिल गई, लेकिन पुलिसकर्मियों का सुबह-शाम खाना और चाय-पानी भारी पड़ गया।

पुलिस अधिकारियों से मिलकर पीड़ित ने की शिकायत

बृजलाल गुर्जर ग्रामीणों के साथ पुलिस अधिकारियों के पास पहुंचे। बताया, जवानों के खाने का इंतजाम कहां से करें। परिवार में ही आठ सदस्य हैं। आठ पुलिसकर्मियों की दोनों वक्त की रोटी का इंतजाम बूते के बाहर हो गया है। आटा, दाल, चावल के डिब्बे तक खाली हो चुके हैं। डकैत के खौफ की वजह से परिवार का सदस्य न तो खेत पर जा रहा है मवेशियों का दूध बेचने निकल रहा है। बृजलाल का कहना है, पुलिसकर्मियों को बता चुके हैं कि राशन खत्म होरहा है।

ग्रामीण बोले- खुद करें अपने भोजन का इंतजाम

अपने भोजन का इंतजाम स्वयं करें। पुलिसकर्मी कहते हैं, उन्हें सुरक्षा में आने का फरमान मिला है। खाने-पीने का इंतजाम कैसे होगा यह नहीं बताया गया है। तुम्हारी सुरक्षा में हैं। खाने-पीने का इंतजाम भी तुम करोगे।

जानें क्या है है मामला?

एमपी के ग्वालियर के गुर्जा में 8 अक्टूबर की रात डकैत योगी उर्फ जोगे उर्फ जोगेन्द्र सिंह गुर्जर ने गन पॉइंट पर बृजलाल सिंह गुर्जर की बहू अंजू को अगवा किया था। दूसरे दिन अंजू को बानमोर से सटे जंगल में छोड़ भाग गया था। अंजू ने बताया था कि डकैत ने दोबारा गांव में घुसकर नरसंहार की धमकी दी है।

डकैत का भाई पकड़ा गया

शुक्रवार को डकैत (mp news villagers narrated pain to mp police officers Shocking case of bandit fear) का भाई और अपहरणकांड में वांटेड 10 हजार का इनामी अंके उर्फ अंकित गुर्जर हाथ आ गया है। पुलिस का कहना है अंके गुर्जा गांव से कुछ दूरी पर कुलैथ गांव के पास कार से मंडरा रहा था।

पीड़ित परिवार की सुरक्षा में लगाई है पुलिस

पुलिस पीड़ित परिवार की सुरक्षा के लिए लगाई है। गुर्जा गांव में तैनात पुलिसकर्मियों के लिए भोजन तिघरा थाने की मैस में बनेगा। परिवार खाने-पीने का इंतजाम नहीं करेगा।

-धर्मवीरसिंह यादव, एसएसपी ग्वालियर

ये भी पढ़ें

अब बिना सर्जरी के होगा प्रोस्टेट का इलाज, AIIMS में शुरू हुई एडवांस तकनीक
भोपाल
AIIMS Bhopal

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

25 Oct 2025 11:24 am

Published on:

25 Oct 2025 11:23 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / ग्रामीणों की पीड़ा- साहेब! 8-8 पुलिस जवान… इन्हें खिलाते-खिलाते खत्म हो गया राशन, चौंकाने वाला मामला

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पोस्ट ऑफिस के अफसर के घर 45 लाख की चोरी, कैश-जेवर के साथ तिजोरी ही उखाड़कर ले गए चोर

Stolen Case
ग्वालियर

57 गांवों से होकर निकलेगा ‘चंबल एक्सप्रेस वे’, एमपी के 3 जिलों को करेगा कवर

(सोर्स: सोशल मीडिया)
ग्वालियर

बिजली लाइन के नीचे ‘मकान’ बनाना प्रतिबंधित, हाइकोर्ट ने खारिज की याचिका

फोटो सोर्स: पत्रिका
ग्वालियर

MP News: कैल्शियम कार्बोनेट गन से 35 से ज्यादा लोगों की आंखें झुलसी

ग्वालियर

TTE बनकर बिना टिकट चढ़े यात्रियों के चालान काट रहा था सेना का जवान, पकड़ाने पर निकला सेना का जवान

Fake TTE Arrest
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.