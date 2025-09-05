एमपी के किसानों को राहत की सौगात, सरकार ने उठाया बड़ा कदम

MP Farmers: किसानों की उपज को बेहतर दाम दिलाने और मंडियों को हाईटेक बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य की 20 प्रमुख मंडियों में क्लीनिंग, ग्रेडिंग और पैकेजिंग प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। इनकी मदद से किसान अपनी उपज की नि:शुल्क सफाई और ग्रेडिंग करवा सकेंगे। इससे उन्हें मंडियों में ही उपज का उचित दाम मिलेगा। किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में प्रदेश सरकार यह कवायद कर रही है।