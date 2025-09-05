Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

एमपी के किसानों को राहत की सौगात, सरकार ने उठाया बड़ा कदम

MP farmers: अब राज्य की 20 प्रमुख मंडियों में क्लीनिंग, ग्रेडिंग और पैकेजिंग प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। इनकी मदद से किसान अपनी उपज की नि:शुल्क सफाई और ग्रेडिंग करवा सकेंगे।

भोपाल

Sanjana Kumar

Sep 05, 2025

MP Farmers
MP Farmers पत्रिका(फोटो:सोशल मीडिया)

MP Farmers: किसानों की उपज को बेहतर दाम दिलाने और मंडियों को हाईटेक बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य की 20 प्रमुख मंडियों में क्लीनिंग, ग्रेडिंग और पैकेजिंग प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। इनकी मदद से किसान अपनी उपज की नि:शुल्क सफाई और ग्रेडिंग करवा सकेंगे। इससे उन्हें मंडियों में ही उपज का उचित दाम मिलेगा। किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में प्रदेश सरकार यह कवायद कर रही है।

मंडियों को बनाया जाएगा आधुनिक

मंडियों को आधुनिक बनाने के तहत इस वित्तीय वर्ष में ही इन प्लांट की स्थापना की जाएगी और इसके लिए टेंडर भी जारी कर दिए गए हैं। ग्रेडिंग-पैकेजिंग सुविधा शुरू होने से गेहूं, सोयाबीन, धान, चना, मक्का और मूंग जैसी फसलों की क्वालिटी में सुधार होगा। किसान अपनी उपज को साफ-सुथरा और पैक करके बेच सकेंगे। इससे उन्हें न सिर्फ बेहतर कीमत मिलेगी बल्कि उपज की मार्केट वैल्यू भी बढ़ेगी।

हाईटेक मशीनों से लैस होंगी ये मंडियां

मंडी बोर्ड मध्य प्रदेश के प्रबंध संचालक पुरुषोत्तम कुमार ने बताया कि इसी वित्तीय वर्ष में उज्जैन, देवास, जबलपुर, गुना, बदनावर, पिपरिया, नीमच, सतना, सिवनी, खंडवा, बुरहानपुर, अशोकनगर, गंजबासौदा, इटारसी, हरदा, जावरा, आष्टा, बैरसिया, सीहोर और आगर मंडी में ये प्लांट स्थापित होंगे। ये यूनिट्स 5 और 10 टन प्रति घंटा क्षमता की होंगी। जिससे मंडियों में आने वाले किसानों को असुविधा का सामना ना करना पड़े।

Published on:

05 Sept 2025 10:31 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी के किसानों को राहत की सौगात, सरकार ने उठाया बड़ा कदम

