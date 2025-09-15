एमपी को मिला ‘गोल्डन बैनयन अवार्ड, हेरिटेज टूरिज्म- बेस्ट स्टेट कैटेगरी में केंद्रीय मंत्री शेखावत ने किया सम्मानित

एमपी में कुल 18 स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहरें घोषित हैं, जो इसकी विरासत के वैश्विक महत्व को रेखांकित करते हैं। ग्वालियर को यूनेस्को द्वारा 'संगीत नगरी' के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी है, राज्य के सांगीतिक और सांस्कृतिक योगदान को वैश्विक मंच पर स्थापित करती है। सरकार द्वारा पुरातात्विक स्थलों पर संरचनात्मक संरक्षण, आधुनिक सुविधाओं का विकास और डिजिटल तकनीकों का उपयोग कर विरासत को आम जनमानस से जोड़ने का काम लगातार जारी है। ये यात्रा सिर्फ अतीत के गौरव तक सीमित नहीं, बल्कि पर्यटन, स्थानीय रोजगार और सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था को नई गति देने की दिशा में भी एक अहम कदम है।एमपी एक ऐसे राज्य के रूप में उभर रहा है, जो अपनी परंपराओं को आधुनिकता के साथ जोड़ते हुए समावेशी और सतत विकास की मिसाल पेश कर रहा है।