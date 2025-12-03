Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

मध्यप्रदेश आ रहे राजस्थान के 1000 पुलिसकर्मी, ये है वजह

MP News: राजस्थान पुलिस को क्यों पड़ी एमपी आने की जरूरत.. वजह कर देगी हैरान...

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Dec 03, 2025

MP News Rajasthan Police in MP (1)

MP News Rajasthan Police in MP (फोटो: FB Rajasthan Police)

MP News: राजस्थान पुलिस के 1000 जवान अब मप्र के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में कदमताल करेंगे। राजस्थान सरकार ने नवआरक्षकों को मप्र में ट्रेनिंग दिलाने का फैसला किया है। वहां ट्रेनिंग सेंटरों में क्षमता से ज्यादा भर्ती होने के कारण जवानों को मप्र भेजा जा रहा है। इस पर दोनों राज्यों में बात हो चुकी है। प्रशिक्षण एडीजी राजाबाबू सिंह ने बताया, जवानों को ग्वालियर में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर तिघरा में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

नौ माह तक दिया जाएगा प्रशिक्षण

फरवरी से जवानों को 9 माह तक ट्रेनिंग दी जाएगी। बुनियादी पुलिसिंग, मॉडर्न तकनीक, साइबर, फिजिकल फिटनेस, नए आपराधिक कानून समेत तमाम बारीकियां सिखाई जाएंगी। हाल ही में मप्र पुलिस ने साइबर के दो नए पाठ्यक्रम भी प्रशिक्षण में जोड़े हैं। इसका फायदा राजस्थान के जवानों को मिलेगा।

फैक्ट

- हर जवान की ट्रेनिंग पर सवा लाख रुपए खर्च का अनुमान।

-यह राजस्थान सरकार करेगी। यानी, ट्रेनिंग के लिए 11.50 करोड़ का भुगतान करेगी।

ये भी पढ़ें

पुलिसकर्मी की प्रताड़ना से तंग युवक ने लगाई फांसी! परिवार FIR की मांग पर अड़ा
अशोकनगर
youth suicide police harassment chanderi protest mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

03 Dec 2025 09:42 am

Published on:

03 Dec 2025 09:38 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / मध्यप्रदेश आ रहे राजस्थान के 1000 पुलिसकर्मी, ये है वजह

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

कफ सिरप से मौत पर 700 दवा कंपनियों का ऑडिट, गाइडलाइन लागू, संसद में उठा सवाल

MP News cough syrup death case
भोपाल

MP Weather Alert: रिकॉर्ड तोड़ेगी सर्दी, शीतलहर का अलर्ट

MP Weather Alert cold waves havoc
भोपाल

41 साल की हुई स्याह रात जब ‘मर गया था भोपाल’, वहां दिखी उम्मीदों से लबरेज जिंदगी

Bhopal Gas Tragedy
Patrika Special News

एमपी में विभाग की ‘मंत्री’ को नहीं पता कितने ‘बाल विवाह’ हो रहे? सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े

mp news
भोपाल

‘IAS संतोष वर्मा’ होंगे निलंबित? भाजपा सांसद ने केंद्रीय मंत्री से की शिकायत

mp news
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.