मध्यप्रदेश आ रहे राजस्थान के 1000 पुलिसकर्मी, ये है वजह

MP News Rajasthan Police in MP (फोटो: FB Rajasthan Police)
MP News: राजस्थान पुलिस के 1000 जवान अब मप्र के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में कदमताल करेंगे। राजस्थान सरकार ने नवआरक्षकों को मप्र में ट्रेनिंग दिलाने का फैसला किया है। वहां ट्रेनिंग सेंटरों में क्षमता से ज्यादा भर्ती होने के कारण जवानों को मप्र भेजा जा रहा है। इस पर दोनों राज्यों में बात हो चुकी है। प्रशिक्षण एडीजी राजाबाबू सिंह ने बताया, जवानों को ग्वालियर में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर तिघरा में प्रशिक्षण दिया जाएगा।
फरवरी से जवानों को 9 माह तक ट्रेनिंग दी जाएगी। बुनियादी पुलिसिंग, मॉडर्न तकनीक, साइबर, फिजिकल फिटनेस, नए आपराधिक कानून समेत तमाम बारीकियां सिखाई जाएंगी। हाल ही में मप्र पुलिस ने साइबर के दो नए पाठ्यक्रम भी प्रशिक्षण में जोड़े हैं। इसका फायदा राजस्थान के जवानों को मिलेगा।
- हर जवान की ट्रेनिंग पर सवा लाख रुपए खर्च का अनुमान।
-यह राजस्थान सरकार करेगी। यानी, ट्रेनिंग के लिए 11.50 करोड़ का भुगतान करेगी।
