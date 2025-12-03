मध्यप्रदेश आ रहे राजस्थान के 1000 पुलिसकर्मी, ये है वजह

MP News: राजस्थान पुलिस के 1000 जवान अब मप्र के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में कदमताल करेंगे। राजस्थान सरकार ने नवआरक्षकों को मप्र में ट्रेनिंग दिलाने का फैसला किया है। वहां ट्रेनिंग सेंटरों में क्षमता से ज्यादा भर्ती होने के कारण जवानों को मप्र भेजा जा रहा है। इस पर दोनों राज्यों में बात हो चुकी है। प्रशिक्षण एडीजी राजाबाबू सिंह ने बताया, जवानों को ग्वालियर में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर तिघरा में प्रशिक्षण दिया जाएगा।