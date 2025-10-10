Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

5 साल के बच्चे के कान से निकला LED बल्ब, ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर्स भी हैरान

MP News: इंदौर का चौंकाने वाला मामला, बच्चे के कान में थी सूजन और दर्द से कराह रहा था मासूम...

less than 1 minute read

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Oct 10, 2025

MP News

MP News (फोटो: सोशल माीडिया)

MP News: पांच वर्षीय बच्चे ने खेल-खेल में टीवी के रिमोट का 8 एमएम का एलईडी बल्ब कान में डाल लिया। एमवायएच में सर्जरी कर बल्ब निकाला गया। बल्ब कान के अंदरूनी हिस्से में पहुंच गया था। दर्द और सूजन हो गई थी।

इंदौर के इस मामले में ईएनटी विभाग की डॉ. सेनल कोठारी ने बताया, डॉक्टर्स ने ऑपरेशन कर बल्ब निकाल दिया। इसके लिए कान के पिछले हिस्से में सर्जरी की गई। टीम में डॉ. निधि, डॉ. विद्या, डॉ. आदित्य, डॉ. शिवानी, डॉ. शालिनी जैन शामिल रहीं।

Published on:

10 Oct 2025 09:33 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / 5 साल के बच्चे के कान से निकला LED बल्ब, ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर्स भी हैरान

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

