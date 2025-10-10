5 साल के बच्चे के कान से निकला LED बल्ब, ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर्स भी हैरान

MP News (फोटो: सोशल माीडिया)
MP News: पांच वर्षीय बच्चे ने खेल-खेल में टीवी के रिमोट का 8 एमएम का एलईडी बल्ब कान में डाल लिया। एमवायएच में सर्जरी कर बल्ब निकाला गया। बल्ब कान के अंदरूनी हिस्से में पहुंच गया था। दर्द और सूजन हो गई थी।
इंदौर के इस मामले में ईएनटी विभाग की डॉ. सेनल कोठारी ने बताया, डॉक्टर्स ने ऑपरेशन कर बल्ब निकाल दिया। इसके लिए कान के पिछले हिस्से में सर्जरी की गई। टीम में डॉ. निधि, डॉ. विद्या, डॉ. आदित्य, डॉ. शिवानी, डॉ. शालिनी जैन शामिल रहीं।
