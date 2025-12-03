3 दिसंबर 2025,

भोपाल

भोपाल में गैस पीड़ितों की रैली में RSS की यूनिफॉर्म जैसे पुतले को लेकर विवाद

MP News: RSS की यूनिफॉर्म जैसे पुतले को देख भाजपा नेता और गैस पीड़ितों में हुआ विवाद, पुलिस ने पुतला जब्त किया...।

भोपाल

image

Shailendra Sharma

Dec 03, 2025

BHOPAL

bhopal gas victims rally rss uniform effigy controversy

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में भोपाल गैस त्रासदी की 41वीं बरसी पर हर साल की तरह इस साल भी रैली निकाली गई। हालांकि बुधवार को निकाली जा रही गैस पीड़ितों की रैली में उस वक्त विवाद हो गया जब गैस पीड़ित संगठनों ने वारेन एंडरसन के पुतले के साथ RSS जैसी यूनिफॉर्म वाला एक पुतला रैली में शामिल कर लिया। बीजेपी नेता ने इसका विरोध किया तो गैस पीड़ितों से नोंकझोंक हो गई। कुछ देर के विवाद के बाद पुलिस ने विवादित पुतले को जब्त कर लिया।

देखें वीडियो-

RSS जैसी यूनिफॉर्म वाले पुतले को लेकर विवाद

बुधवार को गैस पीड़ितों की रैली की शुरूआत हुई। इस रैली में गैस पीड़ित संगठन ने एक हाथ ठेले पर दो पुतले रखे थे जिसमें एक पुतला वारेन एंडरसन का था तो दूसरा RSS जैसी यूनिफॉर्म पहने हुआ था। रैली भारत टॉकीज से जेपी नगर गैस त्रासदी स्मारक तक जाने वाली थी लेकिन RSS जैसी यूनिफॉर्म वाले पुतले की सूचना मिलते ही बीजेपी मंडल अध्यक्ष आशीष सिंह कार्यकर्ताओं के साथ पहुंच गए। उन्होंने कहा कि आरएसएस वालों का पुतला जलाओगे? हिम्मत कैसे हुई? इसके बाद बीजेपी और गैस पीड़ित संगठन के पदाधिकारियों के बीच विवाद की स्थिति बनने लगी। पुलिस एक्शन में आई और बीच बचाव कर तुरंत पुतले को जब्त कर रैली को रोक दिया।

पुतला डाउ केमिकल कंपनी के सहयोगी का था

गैस पीड़ित एक्टिविस्ट रचना ढींगरा ने इस पूरे विवाद के बताया कि गैस त्रासदी में मृत लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल रैली निकाली जाती है। इस साल भी रैली निकाली जा रही थी। जो दो पुतले थे उनमें से एक डाउ केमिकल कंपनी और यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का था, जबकि दूसरा उनके सहयोगी का पुतला है। सवाल यह है कि सहयोगी कौन है? ये वे लोग हैं, जो पिछले 11 साल से डाउ केमिकल का धंधा बढ़ा रहे हैं।

03 Dec 2025 06:19 pm

