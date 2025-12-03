भोपाल में गैस पीड़ितों की रैली में RSS की यूनिफॉर्म जैसे पुतले को लेकर विवाद

बुधवार को गैस पीड़ितों की रैली की शुरूआत हुई। इस रैली में गैस पीड़ित संगठन ने एक हाथ ठेले पर दो पुतले रखे थे जिसमें एक पुतला वारेन एंडरसन का था तो दूसरा RSS जैसी यूनिफॉर्म पहने हुआ था। रैली भारत टॉकीज से जेपी नगर गैस त्रासदी स्मारक तक जाने वाली थी लेकिन RSS जैसी यूनिफॉर्म वाले पुतले की सूचना मिलते ही बीजेपी मंडल अध्यक्ष आशीष सिंह कार्यकर्ताओं के साथ पहुंच गए। उन्होंने कहा कि आरएसएस वालों का पुतला जलाओगे? हिम्मत कैसे हुई? इसके बाद बीजेपी और गैस पीड़ित संगठन के पदाधिकारियों के बीच विवाद की स्थिति बनने लगी। पुलिस एक्शन में आई और बीच बचाव कर तुरंत पुतले को जब्त कर रैली को रोक दिया।