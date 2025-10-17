बाउंसर ने बर्बाद की युवती की जिंदगी, दो साल तक रिलेशन में रहने के बाद अब किया इंकार

23 साल की पीड़ित युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया है कि वो बुजुर्ग दंपति के पास केयर टेकर के तौर पर काम करती है। शहर के एक बड़े मॉल के पब में बाउंसर का काम करने वाले आदित्य कश्यप से उसकी करीब ढ़ाई साल पहले मुलाकात हुई थी। फिर दोनों एक दूसरे से फोन पर बात करने लगे और इसके बाद रिलेशन में आ गए। पीड़िता के मुताबिक 1 जून 2023 को आरोपी युवक उसे राधिका पैलेस होटल लेकर गया जहां शादी का वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।