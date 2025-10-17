बाउंसर ने बर्बाद की युवती की जिंदगी, दो साल तक रिलेशन में रहने के बाद अब किया इंकार

demo pic
mp news: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में एक युवती ने पब के बाउंसर पर रेप का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। युवती का आरोप है कि उसकी दोस्ती बाउंसर से करीब दो साल पहले हुई थी और तभी से वो दोनों रिलेशन में थे। रिलेशनशिप के दौरान बाउंसर ने शादी का वादा कर उसके साथ संबंध भी बनाए लेकिन अब शादी करने से इंकार कर रहा है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच में ले लिया है अभी आरोपी बाउंसर की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
23 साल की पीड़ित युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया है कि वो बुजुर्ग दंपति के पास केयर टेकर के तौर पर काम करती है। शहर के एक बड़े मॉल के पब में बाउंसर का काम करने वाले आदित्य कश्यप से उसकी करीब ढ़ाई साल पहले मुलाकात हुई थी। फिर दोनों एक दूसरे से फोन पर बात करने लगे और इसके बाद रिलेशन में आ गए। पीड़िता के मुताबिक 1 जून 2023 को आरोपी युवक उसे राधिका पैलेस होटल लेकर गया जहां शादी का वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।
पीड़िता के मुताबिक आरोपी आदित्य कई बार उसके साथ शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाता रहा और जब भी शादी की बात कहती तो कुछ न कुछ बहाना बनाकर बात को टाल देता था। पीड़िता ने कुछ दिन पहले आदित्य से शादी की जिद की तो आदित्य ने शादी करने से साफ इंकार कर दिया जिसके बाद पीड़िता को अपने साथ हुए धोखे का एहसास हुआ। अब पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल आरोपी फरार है जिसकी पुलिस तलाश कर रही है।
