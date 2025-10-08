कलेक्टरों पर फूटा सीएम का गुस्सा, गांवों में रात गुजारने के आदेश, बोले- एमपी में नहीं चाहिए कमजोर स्वास्थ्य सुविधाएं

कॉन्फ्रेंस के पहले सत्र में एमपी के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने अफसरों को दो टूक नसीहत दी, कहा कि आइएएस है, यह अच्छी बात है लेकिन खुद को जनता का सेवक समझें, उनके बीच जाएं, संवाद करें, उनकी समस्याएं सुनें, राहत दिलाए। सूत्रों के मुताबिक मुख्य सचिव ने कुछ अफसरों को समझाइश दी कि खुद को बहुत बड़ा समझने की गलती न करें। कॉन्फ्रेंस में आज: बुधवार को कानून व्यवस्था सहित ग्रामीण जन-जीवन से जुड़े बिन्दुओं पर विमर्श व सरकार की प्राथमिकताएं बताई जाएंगी। दूसरे दिन 3 सत्र होंगे। इसमें सीएस के अलावा सीएमओ में एसीएस नीरज मंडलोई और आयुक्त जनसंपर्क दीपक सक्सेना सीएम के प्राथमिकता के बिंदुओं पर चर्चा करेंगे।