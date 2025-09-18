खतरनाक ट्रेंड: 40 युवतियों के फोटो से छेड़छाड़, बनाया पोर्न वीडियो

MP News: एआइ से सुंदर तस्वीरें बनवाना नए खतरे लेकर आया है। गूगल के जैमिनी नैनो बनाना एआइ फोटो एडिटिंग टूल के एआइ साड़ी एडिट ट्रेंड के दौरान सामने आए इंस्टाग्राम यूजर झलक भवनानी के मामले ने साबित कर दिया कि टेक कंपनियां लोगों की निजता का सौदा कर रही हैं। कंपनियों के पास इतना निजी डाटा हैं कि वह जानती है कि डीप फेक में तिल कहां लगाना है? गूगल इस डाटा के उपयोग की यूजर्स से सहमति ले चुका है।