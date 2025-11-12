एमपी में फर्जी सरकारी टीचर बनाने वाली गैंग का भंडाफोड़, एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई

demo pic
mp news: मध्यप्रदेश में कई सरकारी टीचर फर्जी तरीके से नौकरी कर रहे हैं ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि एसटीएफ की कार्रवाई के बाद ये बात निकलकर सामने आई है। दरअसल एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी तरीके से सरकारी टीचर बनाने वाली गैंग का पर्दाफाश किया है। इतना ही नहीं फर्जी डिग्रियों के आधार पर नौकरी पाने वाले 8 सरकारी टीचरों पर भी भोपाल में मामला दर्ज किया गया है। ये सभी शिक्षक वर्तमान में मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर, इंदौर सहित विभिन्न जिलों में कार्यरत हैं।
एसटीएफ मप्र. को जानकरी मिली थी कि मप्र शिक्षा विभाग में कुछ लोगों द्वारा संगठित गैंग के साथ मिलकर फर्जी एवं कूटरचित डी.एड. की अंकसूचियां तैयार की जा रहीं हैं और इन्हीं फर्जी डीएड अंकसूचियों के जरिए सरकारी टीचर की नौकरी हासिल की गई हैं। एसटीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में टीम ने इस सूचना की तस्दीक और जांच की सूचना सही पाई गई। जिसके बाद एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए 8 सरकारी शिक्षकों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। साथ ही अन्य 26 संदेहियों के विरुद्ध जांच जारी है। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत दस्तावेज सत्यापन रिपोर्ट भी कूटरचित थी।
-- गंधर्व सिंह रावत पुत्र संतोष सिंह रावत, शिक्षक
-- साहब सिंह कुशवाह पुत्र खेमराज, शिक्षक
-- बृजेश रोरिया पुत्र भान सिंह रोरिया, शिक्षक
-- महेन्द्र सिंह रावत पुत्र लक्ष्मण सिंह रावत, शिक्षक
-- लोकेन्द्र सिंह पुत्र जगन्नाथ सिंह, शिक्षक
-- रूबी कुशवाह पुत्री शिवकुमार, शिक्षक
-- रविन्द्र सिंह राणा पुत्र उदयभान सिंह, शिक्षक
-- अर्जुन सिंह चौहान पुत्र बुलाखी सिंह चौहान, शिक्षक
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग