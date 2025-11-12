एमपी में फर्जी सरकारी टीचर बनाने वाली गैंग का भंडाफोड़, एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई

एसटीएफ मप्र. को जानकरी मिली थी कि मप्र शिक्षा विभाग में कुछ लोगों द्वारा संगठित गैंग के साथ मिलकर फर्जी एवं कूटरचित डी.एड. की अंकसूचियां तैयार की जा रहीं हैं और इन्हीं फर्जी डीएड अंकसूचियों के जरिए सरकारी टीचर की नौकरी हासिल की गई हैं। एसटीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में टीम ने इस सूचना की तस्दीक और जांच की सूचना सही पाई गई। जिसके बाद एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए 8 सरकारी शिक्षकों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। साथ ही अन्य 26 संदेहियों के विरुद्ध जांच जारी है। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत दस्तावेज सत्यापन रिपोर्ट भी कूटरचित थी।