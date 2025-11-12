Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

युवक को शादी के लिए ब्लैकमेल कर रही थी 4 बच्चों की मां, परेशान युवक ने उठाया ये कदम..

mp news: प्रेमिका के घर के बाहर प्रेमी की मौत के मामले में बड़ा खुलासा, पुलिस ने आरोपी शादीशुदा प्रेमिका को किया गिरफ्तार...।

less than 1 minute read
Google source verification

ग्वालियर

image

Shailendra Sharma

Nov 12, 2025

gwalior

gwalior news

mp news: मध्यप्रदेश के ग्वालियर में प्रेमिका के घर के बाहर प्रेमी की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। बताया गया है कि शादीशुदा प्रेमिका जो कि चार बच्चों की 4 बच्चों की मां है प्रेमी युवक को शादी के लिए ब्लैकमेल कर रही थी। जब युवक परेशान हो गया तो उसने प्रेमिका के घर बाहर फांसी लगाकर खुदकुशी की थी। पुलिस ने आरोपी प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। मामला शहर के जनकगंज थाना क्षेत्र का है।

7 अक्टूबर को किया था सुसाइड

ग्वालियर के गिरवाई के रहने वाले 20 साल के युवक जावेद खान की लाश 7 अक्टूबर को शहर के ही जनकगंज थाना इलाके में रहने वाली उसकी प्रेमिका के घर के बाहर मिली थी। उस समय प्रेमिका ने बताया था कि जावेद उससे मिलने आया था और बीमारी के कारण घर के बाहर ही चक्कर खाकर बेहोश हो गया था। उसने जावेद को पानी दिया और अस्पताल लेकर गई थी जहां डॉक्टरों ने जावेद को मृत घोषित कर दिया था। लेकिन प्रेमिका की ये झूठी कहानी पुलिस की तफ्तीश के कारण ज्यादा दिनों तक नहीं चली और उसके जुर्म से पर्दाफाश हो गया।

4 बच्चों की मां है प्रेमिका

पोस्टमार्टम में जावेद की मौत फांसी लगाने से होने की बात सामने आई। जिसके बाद पुलिस ने जांच तेज की तो पता चला कि 20 साल के जावेद का जिस महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा वो 36 साल की है और शादीशुदा होने के साथ ही उसके चार बच्चे भी हैं। इसलिए जावेद उससे शादी करने से मना कर रहा था और प्रेमिका शादी न करने पर झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रही थी। जिससे जावेद परेशान था और उसने प्रेमिका के घर के बाहर ही फांसी लगाकर खुदकुशी की थी।

ये भी पढ़ें

ट्रेन के टॉयलेट में लिखा- ‘रेल धमाका, ISIS और पाक जिंदाबाद’, इटारसी स्टेशन पर मचा हड़कंप
नर्मदापुरम
ITARSI

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

12 Nov 2025 06:55 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / युवक को शादी के लिए ब्लैकमेल कर रही थी 4 बच्चों की मां, परेशान युवक ने उठाया ये कदम..

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एटीएम खोलते हो तो गार्ड भी रखो! अलार्म सिस्टम पर फोकस करो, तभी रुकेंगे अपराध

सर्दियों के साथ एटीएम कटिंग गिरोह दोबारा सक्रिय हो रहे हैं। बीते वर्षों में मेवाती गैंग ने ठंडी रातों में कई एटीएम काटकर लाखों रुपए उड़ा दिए थे। इस बार पुलिस ने पहले ही बैंकों को चेताया है -एटीएम बढ़ा रहे हो, तो सुरक्षा भी बढ़ाओ।
समाचार

स्मार्ट सिटी हैंडओवर नहीं कर पाई एमएलबी का खेल मैदान

ग्वालियर. शहर में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत लाखों रुपए खर्च कर तैयार किया गया एमएलबी कॉलेज का खेल मैदान आज बदहाल स्थिति में है। मैदान का निर्माण कार्य करीब तीन साल पहले पूरा हो चुका है, लेकिन अब तक इसे कॉलेज प्रबंधन को हैंडओवर नहीं किया गया। नतीजतन न तो मैदान का रखरखाव हो पा रहा है, न ही खिलाड़ी इसका सही उपयोग कर पा रहे हैं।
समाचार

शहर में 1500 से ज्यादा लिफ्ट, एनओसी सिर्फ 730 के पास, बाकी चल रही धड़ल्ले से, रिकॉर्ड भी नहीं

। शहर की आधी मल्टी की लिफ्टें बिना वैध एनओसी (सुरक्षा अनुमति) के धड़ल्ले से चल रही हैं।
ग्वालियर

शहर में 1500 से ज्यादा लिफ्ट, एनओसी सिर्फ 730 के पास

शहर में 1500 से ज्यादा लिफ्ट, एनओसी सिर्फ 730 के पास, बाकी चल रही धड़ल्ले से, रिकॉर्ड भी नहीं
Prime

आईएसबीटी में दूसरे दिन भी सन्नाटा, सिर्फ 16 बसें पहुंचीं, सवारियां नहीं मिलीं

ग्वालियर। इंटर स्टेट बस टर्मिनल (आईएसबीटी) से बस संचालन शुरू हुए दो दिन हो गए हैं, लेकिन स्थिति में कोई बदलाव नहीं दिखा। मंगलवार को भी यहां सन्नाटा पसरा रहा। भिंड और मुरैना रूट की केवल 16 बसें ही रोडवेज बस स्टैंड से सवारियां लेकर आईएसबीटी पहुंचीं, वो भी महज 5 से 10 मिनट रुकने के बाद फिर गंतव्य की ओर रवाना हो गईं।
समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.