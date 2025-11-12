युवक को शादी के लिए ब्लैकमेल कर रही थी 4 बच्चों की मां, परेशान युवक ने उठाया ये कदम..

gwalior news
mp news: मध्यप्रदेश के ग्वालियर में प्रेमिका के घर के बाहर प्रेमी की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। बताया गया है कि शादीशुदा प्रेमिका जो कि चार बच्चों की 4 बच्चों की मां है प्रेमी युवक को शादी के लिए ब्लैकमेल कर रही थी। जब युवक परेशान हो गया तो उसने प्रेमिका के घर बाहर फांसी लगाकर खुदकुशी की थी। पुलिस ने आरोपी प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। मामला शहर के जनकगंज थाना क्षेत्र का है।
ग्वालियर के गिरवाई के रहने वाले 20 साल के युवक जावेद खान की लाश 7 अक्टूबर को शहर के ही जनकगंज थाना इलाके में रहने वाली उसकी प्रेमिका के घर के बाहर मिली थी। उस समय प्रेमिका ने बताया था कि जावेद उससे मिलने आया था और बीमारी के कारण घर के बाहर ही चक्कर खाकर बेहोश हो गया था। उसने जावेद को पानी दिया और अस्पताल लेकर गई थी जहां डॉक्टरों ने जावेद को मृत घोषित कर दिया था। लेकिन प्रेमिका की ये झूठी कहानी पुलिस की तफ्तीश के कारण ज्यादा दिनों तक नहीं चली और उसके जुर्म से पर्दाफाश हो गया।
पोस्टमार्टम में जावेद की मौत फांसी लगाने से होने की बात सामने आई। जिसके बाद पुलिस ने जांच तेज की तो पता चला कि 20 साल के जावेद का जिस महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा वो 36 साल की है और शादीशुदा होने के साथ ही उसके चार बच्चे भी हैं। इसलिए जावेद उससे शादी करने से मना कर रहा था और प्रेमिका शादी न करने पर झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रही थी। जिससे जावेद परेशान था और उसने प्रेमिका के घर के बाहर ही फांसी लगाकर खुदकुशी की थी।
