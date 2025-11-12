युवक को शादी के लिए ब्लैकमेल कर रही थी 4 बच्चों की मां, परेशान युवक ने उठाया ये कदम..

ग्वालियर के गिरवाई के रहने वाले 20 साल के युवक जावेद खान की लाश 7 अक्टूबर को शहर के ही जनकगंज थाना इलाके में रहने वाली उसकी प्रेमिका के घर के बाहर मिली थी। उस समय प्रेमिका ने बताया था कि जावेद उससे मिलने आया था और बीमारी के कारण घर के बाहर ही चक्कर खाकर बेहोश हो गया था। उसने जावेद को पानी दिया और अस्पताल लेकर गई थी जहां डॉक्टरों ने जावेद को मृत घोषित कर दिया था। लेकिन प्रेमिका की ये झूठी कहानी पुलिस की तफ्तीश के कारण ज्यादा दिनों तक नहीं चली और उसके जुर्म से पर्दाफाश हो गया।