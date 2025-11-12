भोपाल में डिप्टी सीएम के पीए के साथ मोबाइल स्नेचिंग

डिप्टी सीएम के पीए से मोबाइल छीना (demo pic)
MP News: मध्यप्रदेश में बदमाशों को हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और वो बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। ताजा मामला भोपाल का है जहां मध्यप्रदेश के डिप्टी सीएम राजेन्द्र शुक्ल के पीए को बदमाशों ने अपना निशाना बनाया और उनका मोबाइल छीनकर फरार हो गए। घटना भोपाल के जेपी अस्पताल के पास की है। बाइक सवार बदमाश डिप्टी सीएम के पीए का मोबाइल छीनकर भागा है जिसकी पुलिस तलाश कर रही है।
घटना मंगलवार रात की है। डिप्टी सीएम राजेन्द्र शुक्ल के पीए सुधीर कुमार दुबे तुलसी नगर इलाके में रहते हैं। थाना प्रभारी गौरव सिंह ने बताया कि सुधीर कुमार दुबे मोबाइल पर बात करते हुए जेपी अस्पताल के आसपास टहल रहे थे। इसी दौरान तारण मेडिकल के पास रात करीब 8.30 से 9 बजे के बीच एक बाइक से आए बदमाश उनके हाथ से मोबाइल छीनकर फरार हो गए। सुधीर दुबे की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगला रही है।
बता दें कि इससे पहले भी भोपाल के सबसे सुरक्षित और वीवीआईपी ज़ोन माने जाने वाले चार इमली क्षेत्र में इंटेलिजेंस के आईजी डॉ. आशीष के साथ मोबाइल स्नेचिंग की घटना हो चुकी थी। तब आईजी डॉ. आशीष अपनी पत्नी के साथ रात का खाना खाने के बाद टहल रहे थे तभी बाइक सवार बदमाश उनके दोनों मोबाइल छीनकर भाग गए थे। हालांकि तब पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दिखाते हुए दो नाबालिगों समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग