भोपाल में डिप्टी सीएम के पीए के साथ मोबाइल स्नेचिंग

घटना मंगलवार रात की है। डिप्टी सीएम राजेन्द्र शुक्ल के पीए सुधीर कुमार दुबे तुलसी नगर इलाके में रहते हैं। थाना प्रभारी गौरव सिंह ने बताया कि सुधीर कुमार दुबे मोबाइल पर बात करते हुए जेपी अस्पताल के आसपास टहल रहे थे। इसी दौरान तारण मेडिकल के पास रात करीब 8.30 से 9 बजे के बीच एक बाइक से आए बदमाश उनके हाथ से मोबाइल छीनकर फरार हो गए। सुधीर दुबे की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगला रही है।