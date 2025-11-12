Patrika LogoSwitch to English

भोपाल में डिप्टी सीएम के पीए के साथ मोबाइल स्नेचिंग

MP News: डिप्टी सीएम राजेन्द्र शुक्ल के पीए से मोबाइल छीनकर भागा बाइक सवार, पुलिस तलाश में जुटी...।

Shailendra Sharma

Nov 12, 2025

MP News: मध्यप्रदेश में बदमाशों को हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और वो बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। ताजा मामला भोपाल का है जहां मध्यप्रदेश के डिप्टी सीएम राजेन्द्र शुक्ल के पीए को बदमाशों ने अपना निशाना बनाया और उनका मोबाइल छीनकर फरार हो गए। घटना भोपाल के जेपी अस्पताल के पास की है। बाइक सवार बदमाश डिप्टी सीएम के पीए का मोबाइल छीनकर भागा है जिसकी पुलिस तलाश कर रही है।

डिप्टी सीएम के पीए का मोबाइल छीना

घटना मंगलवार रात की है। डिप्टी सीएम राजेन्द्र शुक्ल के पीए सुधीर कुमार दुबे तुलसी नगर इलाके में रहते हैं। थाना प्रभारी गौरव सिंह ने बताया कि सुधीर कुमार दुबे मोबाइल पर बात करते हुए जेपी अस्पताल के आसपास टहल रहे थे। इसी दौरान तारण मेडिकल के पास रात करीब 8.30 से 9 बजे के बीच एक बाइक से आए बदमाश उनके हाथ से मोबाइल छीनकर फरार हो गए। सुधीर दुबे की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगला रही है।

इंटेलिजेंस आईजी के साथ भी हो चुकी है घटना

बता दें कि इससे पहले भी भोपाल के सबसे सुरक्षित और वीवीआईपी ज़ोन माने जाने वाले चार इमली क्षेत्र में इंटेलिजेंस के आईजी डॉ. आशीष के साथ मोबाइल स्नेचिंग की घटना हो चुकी थी। तब आईजी डॉ. आशीष अपनी पत्नी के साथ रात का खाना खाने के बाद टहल रहे थे तभी बाइक सवार बदमाश उनके दोनों मोबाइल छीनकर भाग गए थे। हालांकि तब पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दिखाते हुए दो नाबालिगों समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

ये भी पढ़ें

युवक को शादी के लिए ब्लैकमेल कर रही थी 4 बच्चों की मां, परेशान युवक ने उठाया ये कदम..
ग्वालियर
gwalior

Updated on:

12 Nov 2025 08:44 pm

Published on:

12 Nov 2025 08:42 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / भोपाल में डिप्टी सीएम के पीए के साथ मोबाइल स्नेचिंग

बड़ी खबरें

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में सरकारी योजनाओं से वंचित करने नाम काटने की साजिश, कांग्रेस का बड़ा आरोप

Congress alleges deletion of names in MP under the pretext of SIR
भोपाल

एमपी के किसानों को 300 करोड़ की बड़ी सौगात, खातों में राशि डालेगी सरकार

Bhavantar Yojana
समाचार

मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड: भोपाल शिमला से भी सर्द, इन जिलों में तीव्र शीतलहर की चेतावनी, पढ़ें ताजा अपडेट

Imd cold wave forecast harsh winter weather alert in these Districts of MP for today and next 3-4 days
भोपाल

एमपी की बेटी ने नेशनल चैंपियनशिप जीती, ऑल इंडिया रैंकिंग में नंबर-1, उपलब्धि पर गदगद हुए सीएम

CM Mohan Yadav elated after Aaradhya Porwal won the National Championship
भोपाल

मंत्री ने दिए सख्त निर्देश, ये कंपनियां होंगी ब्लैक लिस्टेड, इन पर गिरेगी गाज

minister Govind Singh Rajput
भोपाल
