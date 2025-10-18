Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

थोड़ी देर में भोपाल में जुटेंगे MP के 2500 किसान, CM अन्नदाता के साथ करेंगे 5 दिवसीय ‘दीवाली’ की शुरुआत

MP News: मध्य प्रदेश के किसान आज सीएम हाउस में जुटेंगे, आज धनतेरस के अवसर पर थोड़ी सीएम मोहन यादव किसानों के साथ मिलकर 5 दिवसीय पर्व की शुरूआत करेंगे, भावांतर योजना पर करेंगे बात

less than 1 minute read

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Oct 18, 2025

CM Mohan Yadav

CM Mohan Yadav (फोटो सोर्स: सोशल मीडिया)

MP News: किसानों के साथ शनिवार सुबह सीएम डॉ. मोहन यादव धनतेरस मनाएंगे। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित किसान सम्मेलन में भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ विदिशा समेत आसपास के जिलों से करीब तीन हजार किसान हिस्सा लेंगे। किसानों को भावांतर के लाभों के बारे में बताया जाएगा। खरीफ सीजन में फसल खराब होने, गृहस्थी का सामान बर्बाद होने, जनहानि होने से जुड़े प्रकरणों में किसानों को दिए 826 करोड़ की जानकारी दी जाएगी। सीएम खेती-किसानी में आने वाली समस्याओं पर बातचीत करेंगे।

बताएंगे प्रयास

भोपाल में आयोजित होने जा रहे इस किसान सम्मेलन में सीएम किसानों के बीच उनसे उनके हित की बात करेंगे। सरकार द्वारा कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के विकास की दिशा में उठाए जा रहे कदमों, नवाचारों की जानकारी देंगे। सोयाबीन फसल को भावांतर योजना के दायरे में लाने के लिए किसानों की ओर से सीएम का आभार भी व्यक्त किया जाएगा।

सरकारी जमीन पर नियोटेरिक बिल्डर्स का कब्जा, सरकार नींद में… यहां धड़ल्ले बिक रहे हैं प्लॉट
ग्वालियर
Gwalior News

mp news

18 Oct 2025 08:33 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / थोड़ी देर में भोपाल में जुटेंगे MP के 2500 किसान, CM अन्नदाता के साथ करेंगे 5 दिवसीय 'दीवाली' की शुरुआत

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

