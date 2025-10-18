थोड़ी देर में भोपाल में जुटेंगे MP के 2500 किसान, CM अन्नदाता के साथ करेंगे 5 दिवसीय ‘दीवाली’ की शुरुआत

CM Mohan Yadav (फोटो सोर्स: सोशल मीडिया)
MP News: किसानों के साथ शनिवार सुबह सीएम डॉ. मोहन यादव धनतेरस मनाएंगे। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित किसान सम्मेलन में भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ विदिशा समेत आसपास के जिलों से करीब तीन हजार किसान हिस्सा लेंगे। किसानों को भावांतर के लाभों के बारे में बताया जाएगा। खरीफ सीजन में फसल खराब होने, गृहस्थी का सामान बर्बाद होने, जनहानि होने से जुड़े प्रकरणों में किसानों को दिए 826 करोड़ की जानकारी दी जाएगी। सीएम खेती-किसानी में आने वाली समस्याओं पर बातचीत करेंगे।
भोपाल में आयोजित होने जा रहे इस किसान सम्मेलन में सीएम किसानों के बीच उनसे उनके हित की बात करेंगे। सरकार द्वारा कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के विकास की दिशा में उठाए जा रहे कदमों, नवाचारों की जानकारी देंगे। सोयाबीन फसल को भावांतर योजना के दायरे में लाने के लिए किसानों की ओर से सीएम का आभार भी व्यक्त किया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग