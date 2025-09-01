‘एमपी में 1 रुपए में 1 वर्गमीटर जमीन!’ निवेशकों के लिए सुनहरा मौका, ये है आवेदन की लास्ट डेट

धार जिले के भैंसोला गांव में 2158 एकड़ में बन रहे पीएम मित्रा (मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल) पार्क के लिए केंद्र से 2100 करोड़ के डेवलपमेंट प्लान को मंजूरी मिलने के साथ ही काम तेज हो गए हैं। 60 मीटर चौड़ी 6 लेन एप्रोच रोड बन रही है जो स्टेट हाईवे-18 से जुड़ेगी। 220 किलोवाट की लाइन डाली जा रही है। 20 एमएलडी वाटर सप्लाई की व्यवस्था की जा रही है। अंदर की रोड 60 और 45 मीटर चौड़ी बनाई जा रही हैं। अंडरग्राउंड केबल नेटवर्क, पार्किंग, लॉजिस्टिक बे विकसित किया जा रहा है। प्लग एंड प्ले यूनिट्स का विकास किया जा रहा है। कंपनियां आकर तुरंत काम शुरू कर सकती हैं। काम करने वालों के लिए पार्क में ही रहने की व्यवस्था होगी। खासतौर पर महिलाओं के लिए।