‘एमपी में 1 रुपए में 1 वर्गमीटर जमीन!’ निवेशकों के लिए सुनहरा मौका, ये है आवेदन की लास्ट डेट

MP News: सरकार ने मध्यप्रदेश के धार जिले में विकसित किए जा रहे पीएम मित्र पार्क में बड़े निवेशकों को आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत एमपीआइडीसी (Madhyapradesh industrial development corporation) ने 11 सितंबर तक निवेशकों से प्लॉट लेने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके साथ ही तीन सितंबर को पीएम मित्रा पार्क के निवेशकों के साथ दिल्ली में इंटरैक्टिव सेशन भी आयोजित किया जा रहा है।
इसमें उद्योग विभाग के अधिकारी निवेशकों को यहां निवेश की संभावनाओं, इंसेंटिव, उद्योग नीति और राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली अन्य सुविधाओं की जानकारी देंगे। इसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (CM Dr Mohan Yadav) भी निवेशकों से चर्चा कर सकते हैं। सरकार ने इस पार्क के लिए अलग से भूमि आवंटन पॉलिसी भी जारी कर दी है। इसके अनुसार यहां एक रुपए प्रति वर्ग मीटर के प्रीमियम पर प्लॉट का आवंटन किया जाएगा और विकास शुल्क के लिए 120 रुपए प्रति वर्ग फीट की दर तय की गई है।
एमपीआइडीसी ने निवेश करने के लिए ऑनलाइन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट देने 11 सितंबर तक पोर्टल खोला है। इसके पहले भी ऑफलाइन लगभग 35 निवेशकों ने करीब 20 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव दिए थे। उन्हें इसी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन देने कहा गया है। आवेदन आने के बाद जमीन आवंटन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
धार जिले के भैंसोला गांव में 2158 एकड़ में बन रहे पीएम मित्रा (मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल) पार्क के लिए केंद्र से 2100 करोड़ के डेवलपमेंट प्लान को मंजूरी मिलने के साथ ही काम तेज हो गए हैं। 60 मीटर चौड़ी 6 लेन एप्रोच रोड बन रही है जो स्टेट हाईवे-18 से जुड़ेगी। 220 किलोवाट की लाइन डाली जा रही है। 20 एमएलडी वाटर सप्लाई की व्यवस्था की जा रही है। अंदर की रोड 60 और 45 मीटर चौड़ी बनाई जा रही हैं। अंडरग्राउंड केबल नेटवर्क, पार्किंग, लॉजिस्टिक बे विकसित किया जा रहा है। प्लग एंड प्ले यूनिट्स का विकास किया जा रहा है। कंपनियां आकर तुरंत काम शुरू कर सकती हैं। काम करने वालों के लिए पार्क में ही रहने की व्यवस्था होगी। खासतौर पर महिलाओं के लिए।