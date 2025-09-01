Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

‘एमपी में 1 रुपए में 1 वर्गमीटर जमीन!’ निवेशकों के लिए सुनहरा मौका, ये है आवेदन की लास्ट डेट

MP News: मध्यप्रदेश के धार जिले में विकसित किए जा रहे पीएम मित्र में बड़े निवेशकों के आमंत्रण की प्रक्रिया शुरू, एमपीआडीसी करेगा प्लॉट आवंटन, ऑनलाइन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए जानें कब तक कर सकेंगे आवेदन, जारी की लास्ट डेट

भोपाल

Sanjana Kumar

Sep 01, 2025

MP News PM Mitra Park
MP News PM Mitra Park (photo: patrika/Social Media)

MP News: सरकार ने मध्यप्रदेश के धार जिले में विकसित किए जा रहे पीएम मित्र पार्क में बड़े निवेशकों को आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत एमपीआइडीसी (Madhyapradesh industrial development corporation) ने 11 सितंबर तक निवेशकों से प्लॉट लेने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके साथ ही तीन सितंबर को पीएम मित्रा पार्क के निवेशकों के साथ दिल्ली में इंटरैक्टिव सेशन भी आयोजित किया जा रहा है।

उद्योग विभाग के अधिकारी निवेशकों को देंगे जानकारी

इसमें उद्योग विभाग के अधिकारी निवेशकों को यहां निवेश की संभावनाओं, इंसेंटिव, उद्योग नीति और राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली अन्य सुविधाओं की जानकारी देंगे। इसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (CM Dr Mohan Yadav) भी निवेशकों से चर्चा कर सकते हैं। सरकार ने इस पार्क के लिए अलग से भूमि आवंटन पॉलिसी भी जारी कर दी है। इसके अनुसार यहां एक रुपए प्रति वर्ग मीटर के प्रीमियम पर प्लॉट का आवंटन किया जाएगा और विकास शुल्क के लिए 120 रुपए प्रति वर्ग फीट की दर तय की गई है।

ये भी पढ़ें

विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी और एप की लॉन्चिंग थोड़ी देर में, सीएम देंगे सौगात
भोपाल
World First Vaidik Clock launcing shortly by cm mohan yadav

11 सितंबर तक कर सकेंगे आवेदन

एमपीआइडीसी ने निवेश करने के लिए ऑनलाइन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट देने 11 सितंबर तक पोर्टल खोला है। इसके पहले भी ऑफलाइन लगभग 35 निवेशकों ने करीब 20 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव दिए थे। उन्हें इसी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन देने कहा गया है। आवेदन आने के बाद जमीन आवंटन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

2100 करोड़ के डेवलपमेंट प्लान को मंजूरी

धार जिले के भैंसोला गांव में 2158 एकड़ में बन रहे पीएम मित्रा (मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल) पार्क के लिए केंद्र से 2100 करोड़ के डेवलपमेंट प्लान को मंजूरी मिलने के साथ ही काम तेज हो गए हैं। 60 मीटर चौड़ी 6 लेन एप्रोच रोड बन रही है जो स्टेट हाईवे-18 से जुड़ेगी। 220 किलोवाट की लाइन डाली जा रही है। 20 एमएलडी वाटर सप्लाई की व्यवस्था की जा रही है। अंदर की रोड 60 और 45 मीटर चौड़ी बनाई जा रही हैं। अंडरग्राउंड केबल नेटवर्क, पार्किंग, लॉजिस्टिक बे विकसित किया जा रहा है। प्लग एंड प्ले यूनिट्स का विकास किया जा रहा है। कंपनियां आकर तुरंत काम शुरू कर सकती हैं। काम करने वालों के लिए पार्क में ही रहने की व्यवस्था होगी। खासतौर पर महिलाओं के लिए।

ये भी पढ़ें

पहली बार भारत के इस एनजीओ को ‘रेमन मैग्सेसे 2025’, एमपी समेत 6 राज्यों को शिक्षा से जोड़ा
इंदौर
Ramon Magsaysay Award 2025

Published on:

01 Sept 2025 12:44 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / ‘एमपी में 1 रुपए में 1 वर्गमीटर जमीन!’ निवेशकों के लिए सुनहरा मौका, ये है आवेदन की लास्ट डेट

