भोपाल के हवा-पानी में ‘माइक्रोप्लास्टिक्स’, जान ले रहा धीमा जहर

MP News: देश के अन्य शहरों की तरह भोपाल में भी प्लास्टिक कचरा की समस्या बढऩे के साथ लोगों के स्वास्थ्य पर भी खतरा बढऩे लगा है। प्लास्टिक कचरा धीरे-धीरे टूटकर सूक्ष्म कणों (माइक्रोप्लास्टिक्स, एमपीएस) में बदल जाते हैं और हवा, पानी और भोजन के जरिए लोगों के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ये सूक्ष्म प्लास्टिक कण धमनियों में सूजन और रक्त प्रवाह बाधक के कारण बन सकते हैं। यहां तक कि ये कण हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट होने के खतरे को कई गुना बढ़ा सकते हैं।