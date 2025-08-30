ठगी करने वाली अंतरराष्ट्रीय गैंग का चौंकाने वाला खुलासा, दुबई में नेटवर्क बना रहा सरगना

सूत्रों के मुताबिक एसटीएफ की कार्रवाई के बाद निवेश के लिए बनाई गई पुरानी वेबसाइट, ऐप सहित अन्य माध्यम ठप पड़ गए। ऐसे में लविश चौधरी नई वेबसाइट सहित ठगी का नया नेटवर्क खड़ा करने में जुट गया। ट्रेनिंग देने के लिए उसने भोपाल और इंदौर(MP News) सहित देशभर में कमीशन और वेतन के आधार पर नियुक्त एजेंटों को दुबई बुलाया था। ट्रेनिंग 25 अगस्त को दुबई के पांच सितारा होटल में हुई। इसकी तस्वीरें पत्रिका के हाथ लगी हैं। इस बैठक की तस्वीरें भारत में बने इस गैंग के कुछ ग्रुप्स में भी शेयर की गई हैं।