ठगी करने वाली अंतरराष्ट्रीय गैंग का चौंकाने वाला खुलासा, दुबई में नेटवर्क बना रहा सरगना

MP News: रूपेश मिश्रा @ पत्रिका: निवेश के नाम पर नौ से ज्यादा राज्यों में अरबों की ठगी करने वाली अंतरराष्ट्रीय गैंग के हौसले अब भी बुलंद हैं। गैंग जांच एजेंसियों को चुनौती दे रही है। यॉर्कर एफएक्स और यॉर्कर कैपिटल फर्म सहित दर्जनों फर्जी कंपनियों के नाम पर 32 अरब से ज्यादा का ट्रांजेक्शन करने वाली गैंग के सरगना लविश चौधरी को एसटीएफ तलाश रही है। साथ ही अन्य डायरेक्टरों को भी ढूंढ़ा जा रहा है। दूसरी ओर लविश बेखौफ होकर दुबई में बैठकर ठगी का नेटवर्क खड़ा कर रहा है।
सूत्रों के मुताबिक एसटीएफ की कार्रवाई के बाद निवेश के लिए बनाई गई पुरानी वेबसाइट, ऐप सहित अन्य माध्यम ठप पड़ गए। ऐसे में लविश चौधरी नई वेबसाइट सहित ठगी का नया नेटवर्क खड़ा करने में जुट गया। ट्रेनिंग देने के लिए उसने भोपाल और इंदौर(MP News) सहित देशभर में कमीशन और वेतन के आधार पर नियुक्त एजेंटों को दुबई बुलाया था। ट्रेनिंग 25 अगस्त को दुबई के पांच सितारा होटल में हुई। इसकी तस्वीरें पत्रिका के हाथ लगी हैं। इस बैठक की तस्वीरें भारत में बने इस गैंग के कुछ ग्रुप्स में भी शेयर की गई हैं।
लविश को पकडऩे के लिए एसटीएफ की टीम उत्तरप्रदेश, दिल्ली से लेकर कई संभावित ठिकानों पर दबिश दे चुकी है। लविश सहित कुल चार लोगों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया है। इसमें उसकी पत्नी सहित अरबों का संदिग्ध ट्रांजेक्शन करने वाली फर्म रेनेट और काइनेट फर्म के डायरेक्टर शामिल हैं।
दुबई के बाद अब दूसरे स्तर की बैठक वियतनाम में हो सकती है। वहां ग्रुप के कोर एजेंटों को नई वेबसाइट व ठगी के नए नेटवर्क के बारे में बताया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक हवाई टिकट से लेकर ठहरने तक की व्यवस्थाएं की जा रही हैं।
एसटीएफ की जांच में पता चला है कि यूपी निवासी लविश चौधरी (MP News) ने ठगी की रकम से दुबई में अवैध साम्राज्य बना रखा है। इनपुट मिले हैं कि कॉल सेंटर से लेकर डिजिटल अरेस्ट तक का सेटअप भी है। एजेंसियों ने जब मनी ट्रेल की पड़ताल की तो पता चला कि ठगी का 90 प्रतिशत पैसा हवाला के जरिए दुबई सहित अन्य देशों में शिट किया गया है।