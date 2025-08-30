ग्वालियर रीजनल पर्यटन कॉन्क्लेव का आज आखिरी दिन, सीएम मोहन यादव की बड़ी पहल

Gwalior Regional Tourism Conclave: मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित दो दिवसीय रीजनल पर्यटन टूरिज्म कॉन्क्लेव का आज दूसरा और अंतिम दिन है। कॉन्क्लेव में पर्यटन निवेश, क्षेत्रीय विकास और विशेष पर्यटन प्रदर्शनियों पर फोकस किया जा रहा है। आज सीएम मोहन यादव इस कॉन्क्लेव में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इनके साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। बता दें कि सीएम मोहन यादव 10.30 बजे तक राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय पहुंचेंगे।