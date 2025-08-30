Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

ग्वालियर

ग्वालियर रीजनल पर्यटन कॉन्क्लेव का आज आखिरी दिन, सीएम मोहन यादव की बड़ी पहल

Gwalior Regional Tourism Conclave: ग्वालियर में आज रीजनल पर्यटन कॉन्क्लेव का आज दूसरा दिन, थोड़ी देर में पहुंचेंगे सीएम मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिँधिया और नरेन्द्र सिंह तोमर...

ग्वालियर

Sanjana Kumar

Aug 30, 2025

Gwalior Regional Tourism Conclave 2025
Gwalior Regional Tourism Conclave 2025(photo: X)

Gwalior Regional Tourism Conclave: मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित दो दिवसीय रीजनल पर्यटन टूरिज्म कॉन्क्लेव का आज दूसरा और अंतिम दिन है। कॉन्क्लेव में पर्यटन निवेश, क्षेत्रीय विकास और विशेष पर्यटन प्रदर्शनियों पर फोकस किया जा रहा है। आज सीएम मोहन यादव इस कॉन्क्लेव में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इनके साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। बता दें कि सीएम मोहन यादव 10.30 बजे तक राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय पहुंचेंगे।

इन्लुएंसर के सहारे चमकेगा प्रदेश का पर्यटन, कला-संस्कृति भी निखरेगी

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं, उनकी भागीदारी सामाजिक, शैक्षणिक, विकास कार्यों में भी है। अब ये इन्फ्लुएंसर मध्यप्रदेश की कला, संस्कृति और क्राफ्ट को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दिलाएंगे। पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देंगे। इतिहास, खूबियां बताएंगे। यह सार निकला दो दिवसीय रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव के पहले दिन शुक्रवार 29 अगस्त को। राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में शुरू हुई कॉन्क्लेव में पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला, पर्यटन बोर्ड की अपर प्रबंध संचालक बिदिशा मुखर्जी मंचासीन रहीं।

ये भी पढ़ें

एमपी में बड़ा हादसा, रेत से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर घर में घुसा, 3 लोगों की मौत
झाबुआ
MP Jhabua accident news
Gwalior Regional Tourism Conclave 2025

पैनल डिस्कशन में मॉडरेटर की भूमिका टूरिज्म बोर्ड की सोशल मीडिया विभाग प्रमुख नीलम रावत ने निभाई। पर्यटन हब बनेगा पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मेंद्र सिंह लोधी ने कहा कि मध्यप्रदेश आने वाले समय में देश का पर्यटन हब बनेगा। पर्यटन क्षेत्र के निवेशकों और हितधारकों के साथ पर्यटकों के लिए हर सुविधा उपलब्ध है। मध्यप्रदेश को अग्रणी पर्यटन राज्य बनाने सभी ट्रैवल और टूर ऑपरेटर, होटलियर के साथ हितधारकों और विभाग को मिलकर काम करना होगा।

अपने कंटेंट में सिविक सेंस को भी बढ़ावा दें

पंचायत वेब सीरीज फेम फैजल मलिक ने कहा, ग्वालियर अंचल के लोग फ्रेंडली नेचर के हैं। कोरोना काल में हमने ग्वालियर में शूटिंग की थी, तब भी लोगों का बहुत सहयोग मिला। मध्यप्रदेश की खूबसूरत लोकेशंस फिल्म निर्माताओं को आकर्षित करती हैं। यहां के लोग फिल्म फ्रेंडली हैं। इंफ्लुएंसर्स से आग्रह किया कि वे कंटेंट में सिविक सेंस को बढ़ावा दें। पर्यटन विभाग के पीएस शिवशेखर शुक्ला ने कंटेंट क्रिएटर्स से आह्वान किया कि वे रचनात्मकता के जरिए इन स्थलों को वैश्विक पहचान दिलाएं।

गाइडलाइन की दरकार

फाइन आर्ट कॉलेज के प्रेम प्रजापति ने कहा, इन्फ्लुएंसर नई और अलग-अलग जगहों पर जाकर शूट करते हैं। ऐतिहासिक स्मारकों पर क्रिएटिव शूट करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहां काम करने से रोक दिया जाता है। इसके लिए यदि गाइडलाइन के हिसाब से कार्ड बनाकर दे दिए जाएं तो, इससे हमारे काम में और निखार आ जाएगा।

आज शामिल होंगे मुख्यमंत्री

शनिवार को सीएम डॉ. मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विशिष्ट अतिथि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर होंगे।

टाइमलेस ग्वालियर: ईकोज ऑफ कल्चर, स्पिरिट ऑफ लेगेसी थीम पर आधारित कॉन्क्लेव में अनुबंध और साझेदारियां होंगी।

ये भी पढ़ें

नए शहर में शिफ्ट होगा पुराने भोपाल का बाजार, ऐसा बनेगा एक और ‘न्यू मार्केट’
भोपाल
bhopal B new market

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

30 Aug 2025 09:02 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / ग्वालियर रीजनल पर्यटन कॉन्क्लेव का आज आखिरी दिन, सीएम मोहन यादव की बड़ी पहल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.