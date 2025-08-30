ग्वालियर रीजनल पर्यटन कॉन्क्लेव का आज आखिरी दिन, सीएम मोहन यादव की बड़ी पहल

Gwalior Regional Tourism Conclave: मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित दो दिवसीय रीजनल पर्यटन टूरिज्म कॉन्क्लेव का आज दूसरा और अंतिम दिन है। कॉन्क्लेव में पर्यटन निवेश, क्षेत्रीय विकास और विशेष पर्यटन प्रदर्शनियों पर फोकस किया जा रहा है। आज सीएम मोहन यादव इस कॉन्क्लेव में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इनके साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। बता दें कि सीएम मोहन यादव 10.30 बजे तक राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय पहुंचेंगे।
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं, उनकी भागीदारी सामाजिक, शैक्षणिक, विकास कार्यों में भी है। अब ये इन्फ्लुएंसर मध्यप्रदेश की कला, संस्कृति और क्राफ्ट को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दिलाएंगे। पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देंगे। इतिहास, खूबियां बताएंगे। यह सार निकला दो दिवसीय रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव के पहले दिन शुक्रवार 29 अगस्त को। राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में शुरू हुई कॉन्क्लेव में पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला, पर्यटन बोर्ड की अपर प्रबंध संचालक बिदिशा मुखर्जी मंचासीन रहीं।
पैनल डिस्कशन में मॉडरेटर की भूमिका टूरिज्म बोर्ड की सोशल मीडिया विभाग प्रमुख नीलम रावत ने निभाई। पर्यटन हब बनेगा पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मेंद्र सिंह लोधी ने कहा कि मध्यप्रदेश आने वाले समय में देश का पर्यटन हब बनेगा। पर्यटन क्षेत्र के निवेशकों और हितधारकों के साथ पर्यटकों के लिए हर सुविधा उपलब्ध है। मध्यप्रदेश को अग्रणी पर्यटन राज्य बनाने सभी ट्रैवल और टूर ऑपरेटर, होटलियर के साथ हितधारकों और विभाग को मिलकर काम करना होगा।
पंचायत वेब सीरीज फेम फैजल मलिक ने कहा, ग्वालियर अंचल के लोग फ्रेंडली नेचर के हैं। कोरोना काल में हमने ग्वालियर में शूटिंग की थी, तब भी लोगों का बहुत सहयोग मिला। मध्यप्रदेश की खूबसूरत लोकेशंस फिल्म निर्माताओं को आकर्षित करती हैं। यहां के लोग फिल्म फ्रेंडली हैं। इंफ्लुएंसर्स से आग्रह किया कि वे कंटेंट में सिविक सेंस को बढ़ावा दें। पर्यटन विभाग के पीएस शिवशेखर शुक्ला ने कंटेंट क्रिएटर्स से आह्वान किया कि वे रचनात्मकता के जरिए इन स्थलों को वैश्विक पहचान दिलाएं।
फाइन आर्ट कॉलेज के प्रेम प्रजापति ने कहा, इन्फ्लुएंसर नई और अलग-अलग जगहों पर जाकर शूट करते हैं। ऐतिहासिक स्मारकों पर क्रिएटिव शूट करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहां काम करने से रोक दिया जाता है। इसके लिए यदि गाइडलाइन के हिसाब से कार्ड बनाकर दे दिए जाएं तो, इससे हमारे काम में और निखार आ जाएगा।
शनिवार को सीएम डॉ. मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विशिष्ट अतिथि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर होंगे।
टाइमलेस ग्वालियर: ईकोज ऑफ कल्चर, स्पिरिट ऑफ लेगेसी थीम पर आधारित कॉन्क्लेव में अनुबंध और साझेदारियां होंगी।