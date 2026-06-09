कांग्रेस के स्पेशल विमान को भोपाल एयरपोर्ट से 3 घंटे तक उड़ान की अनुमति नहीं मिली, विधायक करते रहे इंतजार

Rajya Sabha Election MP Congress MLA: मध्यप्रदेश में इन दिनों राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा उबाल मार रहा है। भाजपा ने राज्यसभा की तीसरी सीट पर अपना प्रत्याशी उतारकर कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। कांग्रेस को आशंका है कि भाजपा पैसों व अन्य तरीकों से दबाव बनाकर विधायकों से क्रॉस वोटिंग करा सकती है लिहाजा पार्टी के सभी विधायकों को सपरिवार कर्नाटक ले जाया जा रहा है। मंगलवार दोपहर को कांग्रेस के 38 विधायक उनके परिवार के सदस्यों के साथ कुल मिलाकर 75 लोग स्पेशल विमान से बेंगलुरू जाने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उन्हें घंटों तक इंतजार करना पड़ा। विमान को 3 घंटे तक उड़ान भरने की अनुमति नहीं मिली, इस दौरान कांग्रेस ने आरोप लगाया कि विमान को जानबूझकर उड़ान भरने से रोका जा रहा है। बता दें कि 22 विधायक रात साढ़े 8 बजे की फ्लाइट से बेंगलुरू जाएंगे।