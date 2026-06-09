9 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी में कांग्रेस को बड़ा झटका, राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज

Meenakshi Natarajan nomination rejected: बीजेपी ने मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पर जताई थी आपत्ति, नामांकन पत्र में तेलंगाना की एक कोर्ट में दर्ज एक केस की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया था।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Shailendra Sharma

Jun 09, 2026

Meenakshi Natarajan

Congress candidate Meenakshi Natarajan nomination rejected (राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त, photo source-patrika)

Congress candidate Meenakshi Natarajan: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है, राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है और कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया गया है। बीजेपी की ओर से मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पत्र पर आपत्ति जताई गई थी, जिसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द करने का फैसला लिया है। बीजेपी के द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने नटराजन को कारण बताओ नोटिस जारी कर आज शाम तक जवाब मांगा था। वहीं मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने के बाद कांग्रेस ने कोर्ट जाने की बात कही है।

मीनाक्षी नटराजन ने जानबूझकर जानकारी छिपाई- राकेश सिंह

मध्यप्रदेश सरकार के मंत्री राकेश सिंह ने कहा- सत्य की जीत हुई है, कुल मिलाकर मीनाक्षी नटराजन ने जो जानकारियां दी थीं, जो जानबूझकर मामले को छिपाया था, फॉर्म अपूर्ण था, उन्होंने जानकारियां गलत दी थीं। उन सभी आधारों पर पर्याप्त मात्रा में अवसर मिला, दोनों पक्षों ने अपने-अपने तर्क रखे, लेकिन क्योंकि उनके फॉर्म में गंभीर त्रुटियां थीं, जानबूझकर तेलंगाना में दर्ज मामले को छिपाया गया था। इस आधार पर रिटर्निंग ऑफिसर ने मीनाक्षी नटराजन के फॉर्म को निरस्त किया है।

कांग्रेस ने संविधान का सम्मान नहीं किया- कैलाश विजयवर्गीय

कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा- 'हर जगह कम से कम न्यापालिका का सम्मान करना चाहिए, विधानसभा का सम्मान करना चाहिए, लोकसभा का और संविधान का सम्मान करना चाहिए। कांग्रेस ने हमेशा संविधान की हत्या की है, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं कांग्रेस ने उनका मजाक उड़ाया और यहां भी कांग्रेस ने मजाक उड़ाने की कोशिश की। लेकिन हमारे वकील संकेत गुप्ता ने हमारी बात बड़े अच्छे तरीके से रखी और तेलंगाना के भी हमारे कुछ साथियों ने हमारी मदद की है।'

बीजेपी ने जताई थी आपत्ति

इससे पहले बीजेपी ने कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को लेकर आपत्ति जताते हुए नामांकन निरस्त करने की मांग की है। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन ने अपने नामांकन पत्र में तेलंगाना की एक कोर्ट में दर्ज केस की जानकारी नहीं दी है। आपत्ति जताने के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया के सामने मीनाक्षी नटराजन पर दर्ज मामले की फोटोकॉपी और कोर्ट में पेश किया गया जवाब भी दिखाया था।

कांग्रेस ने बताए थे निराधार आरोप

वहीं मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बीजेपी की आपत्ति को निराधार बताया था। उन्होंने कहा था कि नटराजन के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है, बल्कि उन्हें कोर्ट से केवल एक नोटिस मिला है। इस दौरान कांग्रेस के कुछ विधायक भी रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर पहुंचे थे और वहां पर विधायक हेमंत कटारे और विक्रांत भूरिया ने रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में घुसने की कोशिश करते हुए हंगामा किया था।

खबर अपडेट की जा रही है

कांग्रेस के स्पेशल विमान को भोपाल एयरपोर्ट से 3 घंटे तक उड़ान की अनुमति नहीं मिली, विधायक करते रहे इंतजार

ये भी पढ़ें
congress mla

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

09 Jun 2026 07:37 pm

Published on:

09 Jun 2026 07:11 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में कांग्रेस को बड़ा झटका, राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP Rajya Sabha Election: एमपी में मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पर बीजेपी की आपत्ति, कांग्रेस की बढ़ी चिंता

BJP raises objection to Meenakshi Natarajan nomination
भोपाल

मध्य प्रदेश में कब पहुंचेगा Monsoon 2026? मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का नया अनुमान

MP Monsoon Update
भोपाल

MP Rajya Sabha Election: कांग्रेस के स्पेशल विमान को भोपाल एयरपोर्ट से 3 घंटे तक उड़ान की अनुमति नहीं मिली, विधायक करते रहे इंतजार

congress mla
भोपाल

अवैध कॉलोनी बनाई तो मिलेगा ’15 दिन’ का नोटिस, भोपाल में जमीन पर होगा कब्जा

unauthorized colonies Digital records:
भोपाल

40 साल से ‘कट्टे-पिस्टल’ बना रहे थे बाप-बेटे और पोते, भोपाल में हुआ भंडाफोड़

Arms network:
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.