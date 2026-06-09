एमपी में कांग्रेस को बड़ा झटका, राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज

Congress candidate Meenakshi Natarajan: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है, राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है और कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया गया है। बीजेपी की ओर से मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पत्र पर आपत्ति जताई गई थी, जिसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द करने का फैसला लिया है। बीजेपी के द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने नटराजन को कारण बताओ नोटिस जारी कर आज शाम तक जवाब मांगा था। वहीं मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने के बाद कांग्रेस ने कोर्ट जाने की बात कही है।