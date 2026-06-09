‘कांग्रेस से ही लीक हुई मीनाक्षी नटराजन की जानकारी’ भोपाल में बीजेपी के मंत्री का बड़ा दावा

इससे पहले बीजेपी ने कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को लेकर आपत्ति जताते हुए नामांकन निरस्त करने की मांग की थी। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन ने अपने नामांकन पत्र में तेलंगाना की एक कोर्ट में दर्ज केस की जानकारी नहीं दी है। आपत्ति जताने के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया के सामने मीनाक्षी नटराजन पर दर्ज मामले की फोटोकॉपी और कोर्ट में पेश किया गया जवाब भी दिखाया था। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने नटराजन को कारण बताओ नोटिस जारी कर शाम तक जवाब मांगा था। वहीं मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने के बाद कांग्रेस ने कोर्ट जाने की बात कही है।