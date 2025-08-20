अगले 13 घंटों में बारिश दिखाएगी ‘रौद्र रूप’, IMD ने जारी की चेतावनी

mp weather: मध्यप्रदेश में एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो गया है। मानसून ने फिर से अपनी रफ्तार तेज कर दी है जिसके कारण बीते कुछ घंटों में प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश हुई है। मौसम विभाग की मानें तो मानसून ट्रफ बैतूल और मंडला के ऊपर से होकर गुजर रही और अलग अलग वेदर सिस्टम भी एक्टिव हो गए हैं। जिसके असर से अगले 13 घंटों में प्रदेश के कुछ जिलों में अतिभारी बारिश हो सकती है।
मौसम विभाग ने बुधवार 20 अगस्त को जो बुलेटिन जारी किया है उसमें गुरूवार की सुबह 8.30 बजे तक प्रदेश के जिलों में भारी से अतिभारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अतिभारी बारिश की संभावना के चलते बैतूल, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, छिंदवाड़ा और पांढुर्ना में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसी तरह भारी बारिश की संभावना के चलते रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, हरदा, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, अनूपपुर, डिंडौरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला और बालाघाट जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।
मौसम विभाग के अनुसार, मानसून टर्फ, डिप्रेशन और साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम की एक्टिविटी होने से मध्यप्रदेश में अगले चार दिन ऐसा ही मौसम रहेगा। कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश होगी। मध्यप्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान 25 से अधिक जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश का दौर चला। सबसे ज्यादा पानी इंदौर में 3.1 इंच गिरा।