अगले 13 घंटों में बारिश दिखाएगी ‘रौद्र रूप’, IMD ने जारी की चेतावनी

मौसम विभाग ने बुधवार 20 अगस्त को जो बुलेटिन जारी किया है उसमें गुरूवार की सुबह 8.30 बजे तक प्रदेश के जिलों में भारी से अतिभारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अतिभारी बारिश की संभावना के चलते बैतूल, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, छिंदवाड़ा और पांढुर्ना में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसी तरह भारी बारिश की संभावना के चलते रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, हरदा, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, अनूपपुर, डिंडौरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला और बालाघाट जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।