9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

MPESB ने बढ़ा दी परीक्षा की तारीख, आधिकारिक अधिसूचना जारी

Staff Selection Board: एमपीईएसबी ने परीक्षा की तारीख में बदलाव कर आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दिया है....

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Dec 09, 2025

Staff Selection Board:(Photo Source - Patrika)

Staff Selection Board:(Photo Source - Patrika)

Staff Selection Board: समूह-2 और उपसमूह-3 भर्ती परीक्षा पर जारी विवाद के बीच मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (एमपीईएसबी) ने परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। अब यह परीक्षा 23 जनवरी 2026 से शुरू होगी। इससे पहले परीक्षा 13 दिसंबर 2025 को प्रस्तावित थी। एमपीईएसबी ने यह बदलाव आधिकारिक अधिसूचना जारी कर किया है। हालांकि नगर निगम की आपत्ति के बावजूद बोर्ड परीक्षा कराने के अपने निर्णय पर अड़ा हुआ है।

भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है, लेकिन नगर निगम परिषद ने इस परीक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। परिषद का कहना है कि असिस्टेंट इंजीनियर (सिविल), विद्युत और मैकेनिकल के जिन पदों पर परीक्षा कराई जा रही है, वे द्वितीय श्रेणी के हैं और इन पर भर्ती कराने का अधिकार एमपीईएसबी को नहीं है।

अभ्यर्थियों को किया गुमराह

परिषद के अनुसार पीईबी (अब एमपीईएसबी) केवल तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की भर्ती कर सकता है, जबकि द्वितीय श्रेणी की परीक्षा एमपीपीएससी के अधीन आती है। निगम अध्यक्ष सूर्यवंशी ने आरोप लगाया कि इन पदों की जानकारी बिना एमआइसी (मेयर-इन-कौंसिल) की मंजूरी के ही चयन मंडल को भेज दी गई, जो नीतिगत रूप से गलत है।

उनका कहना है कि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं रही और बिना अधिकार के भर्ती परीक्षा घोषित कर दी गई। परिषद ने यह भी आरोप लगाया कि चयन मंडल ने अभ्यर्थियों को गुमराह किया है। परीक्षा को समूह-2, उपसमूह-3 बताया गया है, जबकि यह वास्तविक रूप से पूर्णत: समूह-2 की भर्ती है।

परीक्षा हुई तो कानूनी रूप से उलझेंगे अभ्यर्थी

नगर निगम का कहना है कि यदि ऐसी स्थिति में परीक्षा हो भी गई तो चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति कानूनी रूप से उलझ सकती है और वे लंबे समय तक परेशान होते रहेंगे। इसके बावजूद कर्मचारी चयन मंडल बोर्ड परीक्षा कराने पर कायम है और उसने केवल तारीख बढ़ाकर अपनी प्रक्रिया जारी रखने का संकेत दे दिया है। एमपीईएसबी की इस जिद और निगम की आपत्ति के बीच अब अभ्यर्थी असमंजस में हैं कि परीक्षा होगी या आगे कोई नया फैसला सामने आएगा।

ये भी पढ़ें

ड्राइवरलेस होगी मेट्रो ट्रेन ! 10 मिनट में सफर पूरा कर लेंगे 20 हजार यात्री
भोपाल
(Photo Source - Patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

09 Dec 2025 10:36 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / MPESB ने बढ़ा दी परीक्षा की तारीख, आधिकारिक अधिसूचना जारी

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में ठंड का टॉर्चर, 4 डिग्री पहुंचा पारा, 10, 11 ,12 दिसंबर से इन जिलों में शीतलहर का अलर्ट

Cold Wave Alert In MP
भोपाल

SIR में बड़ा खुलासा: वोटर लिस्ट में शामिल थे लाखों मृत वोटर्स

SIR in madhya pradesh
भोपाल

Live Show में गाना गाते-गाते स्टेज पर गिरे बॉलीवुड सिंगर मोहित चौहान, वीडियो वायरल

Singer Mohit Chauhan Collapse On Stage
भोपाल

भोपाल में 21 दिसंबर से दौड़ेगी मेट्रो, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान

CM Mohan Yadav announces inauguration of Bhopal Metro from December 21
भोपाल

नमाज पढ़ी, मस्जिदों में रहा, जनेऊ पहनकर फिर शुभम गोस्वामी बन गया अमन खान

Aman Khan again became Shubham Goswami after wearing the sacred thread
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.