MPESB ने बढ़ा दी परीक्षा की तारीख, आधिकारिक अधिसूचना जारी

Staff Selection Board:(Photo Source - Patrika)
Staff Selection Board: समूह-2 और उपसमूह-3 भर्ती परीक्षा पर जारी विवाद के बीच मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (एमपीईएसबी) ने परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। अब यह परीक्षा 23 जनवरी 2026 से शुरू होगी। इससे पहले परीक्षा 13 दिसंबर 2025 को प्रस्तावित थी। एमपीईएसबी ने यह बदलाव आधिकारिक अधिसूचना जारी कर किया है। हालांकि नगर निगम की आपत्ति के बावजूद बोर्ड परीक्षा कराने के अपने निर्णय पर अड़ा हुआ है।
भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है, लेकिन नगर निगम परिषद ने इस परीक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। परिषद का कहना है कि असिस्टेंट इंजीनियर (सिविल), विद्युत और मैकेनिकल के जिन पदों पर परीक्षा कराई जा रही है, वे द्वितीय श्रेणी के हैं और इन पर भर्ती कराने का अधिकार एमपीईएसबी को नहीं है।
परिषद के अनुसार पीईबी (अब एमपीईएसबी) केवल तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की भर्ती कर सकता है, जबकि द्वितीय श्रेणी की परीक्षा एमपीपीएससी के अधीन आती है। निगम अध्यक्ष सूर्यवंशी ने आरोप लगाया कि इन पदों की जानकारी बिना एमआइसी (मेयर-इन-कौंसिल) की मंजूरी के ही चयन मंडल को भेज दी गई, जो नीतिगत रूप से गलत है।
उनका कहना है कि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं रही और बिना अधिकार के भर्ती परीक्षा घोषित कर दी गई। परिषद ने यह भी आरोप लगाया कि चयन मंडल ने अभ्यर्थियों को गुमराह किया है। परीक्षा को समूह-2, उपसमूह-3 बताया गया है, जबकि यह वास्तविक रूप से पूर्णत: समूह-2 की भर्ती है।
नगर निगम का कहना है कि यदि ऐसी स्थिति में परीक्षा हो भी गई तो चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति कानूनी रूप से उलझ सकती है और वे लंबे समय तक परेशान होते रहेंगे। इसके बावजूद कर्मचारी चयन मंडल बोर्ड परीक्षा कराने पर कायम है और उसने केवल तारीख बढ़ाकर अपनी प्रक्रिया जारी रखने का संकेत दे दिया है। एमपीईएसबी की इस जिद और निगम की आपत्ति के बीच अब अभ्यर्थी असमंजस में हैं कि परीक्षा होगी या आगे कोई नया फैसला सामने आएगा।
