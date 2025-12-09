MPESB ने बढ़ा दी परीक्षा की तारीख, आधिकारिक अधिसूचना जारी

नगर निगम का कहना है कि यदि ऐसी स्थिति में परीक्षा हो भी गई तो चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति कानूनी रूप से उलझ सकती है और वे लंबे समय तक परेशान होते रहेंगे। इसके बावजूद कर्मचारी चयन मंडल बोर्ड परीक्षा कराने पर कायम है और उसने केवल तारीख बढ़ाकर अपनी प्रक्रिया जारी रखने का संकेत दे दिया है। एमपीईएसबी की इस जिद और निगम की आपत्ति के बीच अब अभ्यर्थी असमंजस में हैं कि परीक्षा होगी या आगे कोई नया फैसला सामने आएगा।