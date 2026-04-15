एमपी में बोर्ड रिजल्ट में डेढ़ दशक का नया कीर्तिमान, सीएम मोहन यादव ने किया ट्वीट

MP Board Result- माध्यमिक शिक्षा मंडल यानि एमबी बोर्ड की 10 वीं और 12 वीं परीक्षाओं का परिणाम घोषित कर दिया गया है। सीएम डॉ. मोहन यादव ने सीएम हाउस में बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट जारी किया। बोर्ड के रिजल्ट में छात्राओं ने एक बार फिर बेहतर प्रदर्शन किया है। 12 वीं में भोपाल के सुभाष एक्सीलेंस स्कूल की खुशी राय और भोपाल के ही नीलबड़ के गुरुदेव शिक्षा केन्द्र की चांदनी विश्वकर्मा ने मेरिट लिस्ट में पहला स्थान प्राप्त किया। दोनों छात्राओं को 500 में से 494 अंक प्राप्त हुए। बोर्ड की 12 वीं की हायर सेकेंडरी परीक्षा 2026 के रिजल्ट में पिछले डेढ़ दशक से भी ज्यादा समय का नया कीर्तिमान बना है। इस पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुशी जताई है। उन्होंने प्रदेश की इस उपलब्धि पर ट्वीट भी किया।