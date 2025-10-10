NGT ने सब्मिट की रिपोर्ट, 7 से ज्यादा गांवों में पक्के निर्माण

एफटीएल के चारों ओर शहरी क्षेत्र में 50 मीटर, ग्रामीण क्षेत्र में 250 मीटर, कोलांस नदी के चारों ओर 250 मीटर, मुख्य कैचमेंट नालों के चारों ओर 50 मीटर तथा छोटे नालों के चारों ओर 9 मीटर का बफर जोन निर्धारित किया गया है। बायोमास की कटाई, मत्स्य पालन, बिना मोटर वाली नावों का उपयोग, अस्थायी निर्माण और एसटीपी की स्थापना शामिल हैं। अनुसंधान, शिक्षा, आवास संरक्षण और समुदाय आधारित इको-पर्यटन शामिल हैं। 80 फीसदी कैचमेंट कृषि भूमि है, 5 फीसदी वन क्षेत्र है।