NGT ने सब्मिट की रिपोर्ट, 7 से ज्यादा गांवों में पक्के निर्माण

प्रतिकात्मक फोटो (सोर्स: सोशल मीडिया)
MP News: एनजीटी के निर्देश पर बड़ा तालाब में शुरू हुआ बेस लाइन सर्वे कीचड़ ने रोक दिया। खानूगांव से 200 मीटर आगे तक ही हो पाए सर्वे के बाद कीचड़ दलदली क्षेत्र आने से आगे बढऩा मुश्किल था। नायब तहसीलदार हुजूर दिनकर चतुर्वेदी के अनुसार टीम अभी कीचड़ सूखने का इंतजार कर रही है। बारिश नहीं होती है तो दो से तीन दिन का समय लग सकता है।
मामले में याचिकाकर्ता राशिदनूर खान ने 4 मई 2025 को किसान और व भू अभिलेख डेटा से तैयार एक रिपोर्ट एनजीटी को दी है। इसमें सात से अधिक गांवों में पक्के अतिक्रमणों, निर्माणों की पहचान की गई।
इसमें भारत भवन के पास 50 मीटर बफर क्षेत्र के भीतर अवैध खुदाई और चट्टानों का विनाश, बैरागढ़ कलां, भैंसाखेड़ी, भौरी, जमोनियाछिर, कोलूखेड़ी, बिशनखेड़ी और सेवानीया गोंड जैसे गांवों में बाउंड्री वॉल और स्थायी निर्माण, होटल और ढाबे जैसे व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो निषिद्ध क्षेत्रों में बनाए गए हैं। ईटखेड़ी छाप के पास नदी के प्रवाह को रोकना, और फार्म हाउस के नाम अवैध कॉलोनियां भी शामिल हैं।
एफटीएल के चारों ओर शहरी क्षेत्र में 50 मीटर, ग्रामीण क्षेत्र में 250 मीटर, कोलांस नदी के चारों ओर 250 मीटर, मुख्य कैचमेंट नालों के चारों ओर 50 मीटर तथा छोटे नालों के चारों ओर 9 मीटर का बफर जोन निर्धारित किया गया है। बायोमास की कटाई, मत्स्य पालन, बिना मोटर वाली नावों का उपयोग, अस्थायी निर्माण और एसटीपी की स्थापना शामिल हैं। अनुसंधान, शिक्षा, आवास संरक्षण और समुदाय आधारित इको-पर्यटन शामिल हैं। 80 फीसदी कैचमेंट कृषि भूमि है, 5 फीसदी वन क्षेत्र है।
32 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ 10 लाख से अधिक निवासियों के लिए पेयजल का मुख्य स्रोत है। कैचमेंट क्षेत्र 361 वर्ग किमी में है। जारी अधिसूचना के अनुसार वेटलैंड का कुल क्षेत्रफल 3946.33 हेक्टेयर बताया था। इसमें अपर झील का 3872.43 हेक्टेयर और लोअर झील का 73.90 हेक्टेयर शामिल है।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग