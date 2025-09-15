झूठ बोला तो, सैटेलाइट से खुलेगी पोल, घरेलू कचरा प्रबंधन की कड़ी निगरानी

बता दें, एनजीटी ने निर्देश के पालन में घरेलू कचरे के नियमानुसार निपटारे की व्यवस्था बनाई जा रही है। एनजीटी में 15 सितंबर को ही सुनवाई होने वाली थी। इसे अब 25 सितंबर किया है। इससे विभाग को लीगेसी वेस्ट के निपटारे का समय मिल गया है। इसलिए विभाग ने इस पर तेजी से काम कर रहा है, ताकि सुनवाई में वास्तविक स्टेटस बताया जा सके। बता दें, पहले कई डंपिंग साइट्स की झूठी रिपोर्ट एनजीटी ने पकड़ ली थी।