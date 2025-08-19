एमपी में बॉस को हटाने पर अड़े चार बड़े अफसर, जा पहुंचे हाईकोर्ट

CE- मध्यप्रदेश में अपने ही बॉस के खिलाफ अधिकारी लामबंद हो गए हैं। 4 बड़े अफसर उन्हें हटाने पर अड़े हुए हैं और इस जिद में हाईकोर्ट तक जा पहुंचे हैं। मामला राज्य के ऊर्जा विकास निगम का है जहां चीफ इंजीनियर (सीई) डीपी अहिरवार की नियुक्ति की जमकर खिलाफत की जा रही है। उन्हें यहां प्रतिनियुक्ति पर सीई बनाया गया है कि जिसका विभाग के वरिष्ठ इंजीनियर तगड़ा विरोध कर रहे हैं। 4 वरिष्ठ इंजीनियर तो सीई की नियुक्ति के खिलाफ हाईकोर्ट तक चले गए हैं। उनकी याचिका पर कोर्ट ने सीई अहिरवार की नियुक्ति से संबंधित रिकॉर्ड मांग लिया है।