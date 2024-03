एक दिन में दो-दो कथाएं कर रहे पंडित मिश्रा, जानिए अब किन शहरों में सुनाएंगे शिव महापुराण

Published: Mar 13, 2024

Pandit Pradeep Mishra katha will be held in many cities प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा अब बेहद व्यस्त हो चुके हैं। उनके कार्यक्रमों के लिए देशभर से बुलावे आ रहे हैं लेकिन उनके पास समय ही नहीं बचा है। पहले से तय कार्यक्रमों के कारण पंडित मिश्रा नए प्रस्ताव स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं। हाल ये हैं कि उन्हें एक ही दिन में दो दो जगहों पर कथा सुनाने जाना पड़ रहा है।