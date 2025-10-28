Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

Patrika Keynote 2025 : केन्द्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा- ‘समाज को सुधारना है तो गुलाब कोठारी जी जैसा सेतू चाहिए’

Patrika Keynote 2025 : राजस्थान पत्रिका समूह के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चंद्र कुलिश की जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में पत्रिका समूह देशभर में संवाद श्रृंखला आयोजित कर रहा है। इसी क्रम में भोपाल के पं.खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान सभागार में लोकतंत्र और मीडिया विषय पर मंथन हुआ।

3 min read
Google source verification

भोपाल

image

Shailendra Sharma

Oct 28, 2025

MINISTER ARJUN RAM MEGHWAL

पत्रिका KEYNOTE 2025 को संबोधित करते हुए केन्द्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल (SOURCE-PATRIKA)

Patrika Keynote 2025 : राजस्थान पत्रिका (Rajasthan Patrika) समूह के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चंद्र कुलिश की जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में देशभर में संवाद श्रृंखला पत्रिका KEYNOTE आयोजित कर रहा है। इसी क्रम में आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान सभागार में लोकतंत्र और मीडिया विषय पर मंथन हुआ। कार्यक्रम में पत्रिका समूह के प्रधान संपादक डॉ. गुलाब कोठारी की मौजूदगी में हुए विचारों के महाकुंभ में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अपने विचार व्यक्त करते हुए पत्रिका और पत्रिका समूह के प्रधान संपादक डॉ. गुलाब कोठारी की जमकर तारीफ की और कहा कि अगर समाज को सुधारना है तो गुलाब कोठारी जी जैसा सेतू चाहिए।

'गुलाब कोठारी जी ने खोले हमारे ज्ञान चक्षु'

पत्रिका KEYNOTE कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केन्द्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि 'कभी कभी क्या होता है हमारी आत्मा लाइट तो फेंकती है लेकिन उसके सामने राख आ जाती है उस राख को हटाने का काम डॉ. गुलाब कोठारी करते हैं और जब वो राख हटती है तो हमारे अंदर प्रकाश होता है फिर हम खुद से नो यूवर सेल्फ की बात करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि वैसे तो संविधान के तीन स्तंभ हैं विधायिका, कार्य पालिका और न्याय पालिका लेकिन हम सुनते आए हैं एक चौथा स्तंभ भी है और वो है पत्रकारिता। गुलाब जी ने हमें ज्ञान दिया और हमारे ज्ञान चक्षु खोले भी कि ये चौथा स्तंभ नहीं है। क्योंकि चौथा स्तंभ होते ही ये इनसे जुड़ जाएगा और पत्रकारिता को इनसे नहीं जुड़ना है। फिर मैंने उनसे सवाल किया कि तो फिर मीडिया क्या है? जिसका गुलाब कोठारी जी ने जवाब दिया कि मीडिया जो है वो सेतू का काम करता है।

श्रद्धेय कर्पूर चंद्र कुलिश जी को किया याद

केन्द्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पत्रिका समूह के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चंद्र कुलिश जी को याद करते हुए कहा कि उन्होंने 1946 में 500 रूपये में अपने कुछ मित्रों के साथ अखबार की शुरूआत की थी। आज कितना बड़ा राजस्थान पत्रिका समूह बन गया। जब इमरजेंसी लगी तो कुलिश जी ने प्रश्न किया कि ये कैसा शासन आ गया ? तब उनके पास महिन्द्रा जीप होती थी तो वो महिन्द्रा जीप से वो गांव गांव जाने लगे । ठीक उसी तरह से अब गुलाब जी चुनावों के वक्त जागो जनमत के माध्यम से गांव-गांव शहर-शहर जाकर कहते हैं कि लोकतंत्र ठीक है तो आप लोकतंत्र में भागीदारी दें ऐसा काम अगर कोई करता है तो आदरणीय गुलाब जी करते हैं।

'समाज को सुधारना है तो गुलाब जी जैसा सेतू चाहिए'

केन्द्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंच से डॉ. गुलाब कोठारी की तारीफ करते हुए बताया कि- मैं चुनाव लड़ रहा था तो गुलाब कोठारी जी ने एक प्रोग्राम चलाया । जिसमें ये पूछा गया कि जो चुनाव लड़ता है उसका घोषणा पत्र क्या होना चाहिए ये सवाल इन्होंने जनता से पूछा? वैसे तो ये राजनीति वालों का काम है लेकिन गुलाब कोठारी ने ये प्रोग्राम चलाया कि जनता का घोषणा पत्र क्या है ? क्या जो नेता जीतेगा वो जनता का घोषणा पत्र पूरा करेगा की नहीं? उस वक्त तो कुछ समझ नहीं आया हमें लेकिन बाद में समझ आया कि पत्रिका गुलाब कोठारी जी सेतू का काम कर रहे थे। मंत्री मेघवाल ने कहा कि आज आपके अंदर जो संवेदनाएं कमजोर हो रही हैं उन्हें मजबूत करने के लिए गुलाब कोठारी जी आए हैं और मुझे बुलाया है। मैं आभार प्रकट करता हूं पत्रिका समूह का। हमें गुलाब कोठारी जी जैसे ही काम करने वाले लोगों की आवश्यकता है और अगर समाज को सुधारना है तो गुलाब कोठारी जी जैसा सेतू चाहिए।

ये भी पढ़ें

Patrika Keynote 2025 : विचारों के महाकुंभ में बोले विनोद अग्रवाल- ‘नागरिक सजग हों, लोकतंत्र सशक्त हो तो राष्ट्र समृद्धि का शिखर छूता है’
भोपाल
Patrika Keynote 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

28 Oct 2025 05:14 pm

Published on:

28 Oct 2025 05:11 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / Patrika Keynote 2025 : केन्द्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा- ‘समाज को सुधारना है तो गुलाब कोठारी जी जैसा सेतू चाहिए’

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान, सरकारी नौकरी के लिए होगा एक ही एग्जाम

mp news
भोपाल

Patrika Keynote 2025: केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बोले- एआई के दुरुपयोग से ‘निजता’ का हनन न हो, इसके लिए सरकार बना रही ‘फ्रेमवर्क’

भोपाल

एमपी में बीजेपी पदाधिकारियों की एक और सूची जारी, प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने दी शुभकामनाएं

Hemant Khandelwal congratulated the new office bearers of Indore BJP
भोपाल

Patrika Keynote 2025 : ‘पत्रिका 70 साल से हर सरकार के खिलाफ विपक्ष की भूमिका निभा रहा’- डॉ. गुलाब कोठारी

Patrika Keynote 2025
भोपाल

एमपी CM ने किसानों की दी बड़ी राहत, खाते में डाले 1802 करोड़ रुपए

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.