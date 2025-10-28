Patrika Keynote 2025 : केन्द्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा- ‘समाज को सुधारना है तो गुलाब कोठारी जी जैसा सेतू चाहिए’

केन्द्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंच से डॉ. गुलाब कोठारी की तारीफ करते हुए बताया कि- मैं चुनाव लड़ रहा था तो गुलाब कोठारी जी ने एक प्रोग्राम चलाया । जिसमें ये पूछा गया कि जो चुनाव लड़ता है उसका घोषणा पत्र क्या होना चाहिए ये सवाल इन्होंने जनता से पूछा? वैसे तो ये राजनीति वालों का काम है लेकिन गुलाब कोठारी ने ये प्रोग्राम चलाया कि जनता का घोषणा पत्र क्या है ? क्या जो नेता जीतेगा वो जनता का घोषणा पत्र पूरा करेगा की नहीं? उस वक्त तो कुछ समझ नहीं आया हमें लेकिन बाद में समझ आया कि पत्रिका गुलाब कोठारी जी सेतू का काम कर रहे थे। मंत्री मेघवाल ने कहा कि आज आपके अंदर जो संवेदनाएं कमजोर हो रही हैं उन्हें मजबूत करने के लिए गुलाब कोठारी जी आए हैं और मुझे बुलाया है। मैं आभार प्रकट करता हूं पत्रिका समूह का। हमें गुलाब कोठारी जी जैसे ही काम करने वाले लोगों की आवश्यकता है और अगर समाज को सुधारना है तो गुलाब कोठारी जी जैसा सेतू चाहिए।