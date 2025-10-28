Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

Patrika Keynote Live: ‘लोकतंत्र और मीडिया’ पर मंथन… सच्चाई, सरोकार, सवालों संग विचारों के महामंच पर नई सोच से नई दिशा की उम्मीद

Patrika Keynote: पत्रिका समूह के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चंद्र कुलिश के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में पत्रिका समूह की ओर से राजधानी भोपाल में पत्रिका की-नोट का आयोजन, 'लोकतंत्र और मीडिया' विषय पर मंथन के महामंच पर पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी देंगे मुख्य वक्तव्य, कानून एवं न्याय मंत्री भारत सरकार अर्जुन राम मेघवाल के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम का आगाज...

4 min read
Google source verification

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Oct 28, 2025

Patrika Keynote 2025 Bhopal

Patrika Keynote 2025 Bhopal

Patrika Keynote: पत्रिका समूह के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चंद्र कुलिश के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में पत्रिका समूह की ओर से राजधानी भोपाल में पत्रिका की-नोट कार्यक्रम का आगाज हो चुका है। विचारों के महामंच पर संवाद की इस शृंखला में 'लोकतंत्र और मीडिया' विषय पर मंथन होने जा रहा है।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कानून एवं न्याय मंत्री, भारत सरकार अर्जुन राम मेघवाल शामिल हुए हैं। वहीं मुख्य वक्तव्य पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी देंगे। राजधानी भोपाल के डॉ. खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद कॉलेज और संस्थान में विचारों के महामंच (Patrika Keynote) की नई सोच से नई दिशा की उम्मीद को लेकर पत्रिका कीनोट का आगाज हो चुका है।

एमपी में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ समाजसेवी और उद्योगपति विनोद अग्रवाल करेंगे। इस अवसर पर प्रोफेसर डॉ. सुरेश कुमार जैन, कुलगुरु बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल, पर्वतारोही एवं मोटिवेशनल स्पीकर शामिल हुए हैं।

12.40: मुख्य वक्तव्य- गुलाब कोठारी, पत्रिका समूह प्रधान संपादक ...

लोकतंत्र भी बहुत बड़ा विषय है और मीडिया भी बड़ा सब्जेक्ट है। मीडिया भी संवाद का माध्यम है। सच पूछें तो संवाद आज का नहीं बल्कि हजारों -हजारों साल से संवाद समाज में कायम रहा है। हर समाज का आधार ही संवाद है। रामायण, महाभारत, गीता या आप जो कोई भी नाम लो, बाईबल, कुरान ये सब मीडिया है। लेकिन ये वो मीडिया है जिसकी कोई उम्र नहीं है, ये शाश्वत मीडिया है। आज जो मीडिया है वो नश्वर है, कल क्या पढ़ा था मुझे आज याद नहीं है यही अंतर है। यदि आज का मीडिया भी उस धरातल को छूने लग जाएगा, अपने शाश्वत स्वरूप की तरफ गंभीर हो जाएगा, नए समाज का निर्माण कर जाएगा, जो आज नहीं कर रहा है, क्यों

आज हम अपने देश से कितने दूर हो गए, हमने इस पर चिंतन नहीं किया। आज हम हिंदुस्तान को छोड़कर पश्चिम की नकल कर रहे हैं। पश्चिम में क्या अच्छा क्या बुरा ये पत्रिका नहीं कह सकता। अपने इस विचार का उदाहरण भी दिया।

11.50: विनोद अग्रवाल का संबोधन-

युवा और देश का भविष्य लोकतंत्र और मीडिया की जिम्मेदारी

दिशा, योजना और लक्ष्य न होने के कारण अपेक्षित परिणाम नहीं आते हैं। ऐसे आंदोलन जो बिना स्पष्ट लक्ष्य, योजना और जिम्मेदार नेतृत्व के होते हैं, तो वे व्यवस्था और प्रशासन को बाधित करते हैं। अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर डालते हैं। आम जनता का जीवन कठिन बना देते हैं। इनके चलते सरकार की कार्यक्षमता प्रभावित होती हैं और जनता का संस्थाओं से भरोसा घटता है। जिससे लोकतंत्र की स्थिरता कमजोर पड़ती है। इसी अस्थिरता का फायदा उठाकर बाहरी शक्तियां, भ्रामक सूचनाएं आर्थिक दबाव या राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते स्थिति का दुरुपयोग कर सकती हैं। युवाओं और देश का भविष्य सीधे-सीधे हमारे लोकतंत्र और मीडिया की जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ है। भारत आज की तारीख में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बनने की ओर अग्रसर है। इस लक्ष्य को हासिल करने सबसे बड़ी ताकत हमारी जनसंख्या है। इस जनसंख्या में भी जो 65% युवा हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं।

इस अवसर पर विनोद अग्रवाल ने इस महामंच से पत्रिका का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मैं आभारी हूं कि पत्रिका ने मुझे इस मंच पर अपने विचार रखने का अवसर दिया।

युवाओं को केवल शोर नहीं बल्कि स्पष्ट दिशा दें...

ऐसे में हमारा प्रथम कर्तव्य है कि मीडिया इन युवाओं को सटीक जानकारी, अवसर और मंच दे, तो वही युवा हमारे राष्ट्र के सच्चे परिवर्तनकर्ता बनेंगे। मीडिया, सरकार, शैक्षणिक संस्थान और परिवारके कर्तव्य है कि वे युवाओं को केवल शोर नहीं बल्कि स्पष्ट दिशा दें। आज का युग चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन अवसरों से भरा भी है, लोकतंत्र की रक्षा उनके संवर्धन में मीडिया की भूमिका अनिवार्य है। वह संचारी शक्ति है जो जनता और संस्थाओं के मध्य भरोसा बनाए रखती है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे मीडिया परिवेश का निर्माण करें, जहां सत्य, पारदर्शिता और जिम्मेदारी सर्वोपरि हो। हमारी आने वाली पीढ़ियां ज्ञान संपन्न और संस्कारी होकर इस लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। भारत जो कभी सोने की चिड़िया थी, आज भी उसी मार्ग पर अग्रसर है, और हम सब मिलकर इसे पुन: सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं। जहां नागरिक सजग हो और लोकतंत्र सशक्त हो, तो ऐसा राष्ट्र समृद्धि की ओर बढ़ता है।

-विनोद अग्रवाल, वरिष्ठ समाजसेवी और उद्योगपति

11.00: डॉ. सुरेश कुमार जैन का संबोधन

कुछ ऐसा लगता है कि कलम की धार थोड़ी कमजोर हुई है

विषय पत्रकारिता को लेकर हैं मैं पत्रकार तो नहीं हूं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि मैं गुलाब कोठारी की लेखनी का फेन हूं। इनकी लेखनी ऐसी है कि जिससे आप न केवल आनंदित होंगे बल्कि बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज की पत्रकारिता की जहां तक बात है तो पत्रकारिता भारतीय समाज का चौथा स्तंभ है। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि एक जमाना था इस कलम में बड़ी तेज धार हुआ करती थी, कुछ ऐसा लगता है कि कलम की धार थोड़ी कमजोर हुई है। हालांकि आज भी कुछ लोग उस परंपरा को निभा रहे हैं। उनका स्वागत अभिनंदन है।

-डॉ. सुरेश कुमार जैन, प्रोफेसर कुलगुरु बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल।

'स्त्री देह से आगे' स्त्री अस्मिता पर संवाद कल

पत्रिका समूह के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चंद्र कुलिश के जन्म शताब्दी वर्ष के तहत संवाद की इस शृंखला (Patrika Keynote) में राजधानी भोपाल में ही कल बुधवार 29 अक्टूबर को ‘स्त्री: देह से आगे’ विषय पर विशेष संवाद कार्यक्रम होगा। यह कार्यक्रम एलएनसीटी यूनिवर्सिटी, कोलार रोड, भोपाल के सह संयोजन में यूनिवर्सिटी के सभागार में सुबह साढ़े दस बजे से होगा।

Updated on:

28 Oct 2025 01:03 pm

Published on:

28 Oct 2025 11:21 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / Patrika Keynote Live: 'लोकतंत्र और मीडिया' पर मंथन… सच्चाई, सरोकार, सवालों संग विचारों के महामंच पर नई सोच से नई दिशा की उम्मीद

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

