Patrika Keynote Live: ‘लोकतंत्र और मीडिया’ पर मंथन… सच्चाई, सरोकार, सवालों संग विचारों के महामंच पर नई सोच से नई दिशा की उम्मीद

दिशा, योजना और लक्ष्य न होने के कारण अपेक्षित परिणाम नहीं आते हैं। ऐसे आंदोलन जो बिना स्पष्ट लक्ष्य, योजना और जिम्मेदार नेतृत्व के होते हैं, तो वे व्यवस्था और प्रशासन को बाधित करते हैं। अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर डालते हैं। आम जनता का जीवन कठिन बना देते हैं। इनके चलते सरकार की कार्यक्षमता प्रभावित होती हैं और जनता का संस्थाओं से भरोसा घटता है। जिससे लोकतंत्र की स्थिरता कमजोर पड़ती है। इसी अस्थिरता का फायदा उठाकर बाहरी शक्तियां, भ्रामक सूचनाएं आर्थिक दबाव या राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते स्थिति का दुरुपयोग कर सकती हैं। युवाओं और देश का भविष्य सीधे-सीधे हमारे लोकतंत्र और मीडिया की जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ है। भारत आज की तारीख में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बनने की ओर अग्रसर है। इस लक्ष्य को हासिल करने सबसे बड़ी ताकत हमारी जनसंख्या है। इस जनसंख्या में भी जो 65% युवा हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं।