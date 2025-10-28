बड़ा खुलासा, एजेंसी को बताकर घूमने निकली थीं ऑस्ट्रेलियन महिला खिलाड़ी

गुरुवार सुबह होटल रेडिसन ब्लू से दो महिला क्रिकेटर अपने सुरक्षा मैनेजर को बताकर कैफे जाने को निकलीं। 500 मीटर दूर छेड़छाड़ हुई। पुलिस ने आरोपी अकील उर्फ नाइट्रा (28) को गिरफ्तार किया। सूत्रों की मानें तो पूछताछ में उसने क्रिकेटरों से हाय, हैलो करने के बहाने छेड़छाड़ की बात कबूली। उस पर रासुका लगाने की तैयारी है। जब सुरक्षा में चूक की बात आई तो पुलिस अधिकारियों ने दबी जुबान में कहा कि हमें खिलाड़ियों के बाहर निकलने के संबंध में सूचना नहीं मिली।