बड़ा खुलासा, एजेंसी को बताकर घूमने निकली थीं ऑस्ट्रेलियन महिला खिलाड़ी

ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों से छेड़छाड़ का आरोपी अकील खान। (फोटो सोर्स: IANS)
MP News: आस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की खिलाडिय़ों से छेड़छाड़ का मामला सुर्खियों में है। अब सामने आया है कि खिलाडिय़ों ने शहर में घूमने से पहले सुरक्षा एजेंसी को सूचना दी थी। एजेंसी ने बीसीसीआइ को मैसेज किया था। इस संबंध में क्रिकेट टीम की सुरक्षा मैनेजर का बयान सोमवार को चर्चा में रहा। एक दिन पहले मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि खिलाड़ी सिक्योरिटी और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बताकर स्थान छोड़ें। यह घटना हमारे व खिलाड़ियों के लिए भी सबक है।
उधर, विभिन्न एजेंसियों ने सुरक्षा में हुई चूक को लेकर जिम्मेदारी नहीं ली है। पहले दिन से ये बात भी सामने आ रही है कि खिलाड़ियों के होटल से निकलने की सूचना पुलिस तक नहीं पहुंची थी। ऐसे में बीसीसीआइ, एमपीसीए और इंदौर कमिश्नरेट के बीच हुई बैठक व खिलाड़ियों के प्रोटोकॉल पर सवाल उठने लगे हैं।
एमपीमें हुई वारदात से आहत खिलाड़ियों की ओर से एक्स पर कई पोस्ट किए गए थे। अशोभनीय कमेंट आए तो क्रिकेट टीम के अकाउंट से डिलीट करने की पुष्टि की गई। ऑस्ट्रेलियन वुमन क्रिकेट के एक्स अकाउंट से लिखा गया कि उस भयानक घटना के बारे में सभी ट्वीट हटा दिए हैं। उनके साथ जो हुआ उसके बारे में हमारी भावनाएं नहीं बदली हैं, लेकिन हम अपने प्लेटफॉर्म को गाली-गलौज, टिप्पणियों का जरिया नहीं बनने दे सकते।
सूत्रों की मानें तो अक्टूबर में दक्षिण अफ्रीका की एक खिलाड़ी मॉल में खरीदारी करने गई थी। जब खिलाड़ी लौट गई तब, पुलिस को पता चला कि उन्हें इस संबंध में सूचना नहीं दी गई। अब ये बात भी सामने आई है कि न्यूजीलैंड टीम की खिलाड़ी भी शहर के पब में बिना पुलिस सुरक्षा के पहुंची थीं।
गुरुवार सुबह होटल रेडिसन ब्लू से दो महिला क्रिकेटर अपने सुरक्षा मैनेजर को बताकर कैफे जाने को निकलीं। 500 मीटर दूर छेड़छाड़ हुई। पुलिस ने आरोपी अकील उर्फ नाइट्रा (28) को गिरफ्तार किया। सूत्रों की मानें तो पूछताछ में उसने क्रिकेटरों से हाय, हैलो करने के बहाने छेड़छाड़ की बात कबूली। उस पर रासुका लगाने की तैयारी है। जब सुरक्षा में चूक की बात आई तो पुलिस अधिकारियों ने दबी जुबान में कहा कि हमें खिलाड़ियों के बाहर निकलने के संबंध में सूचना नहीं मिली।
बड़ी खबरेंView All
इंदौर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग