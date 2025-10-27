सरकारी स्कूल की छात्राओं का शराब खरीदते वीडियो वायरल, सनसनीखेज मामले से मचा हड़कंप

Mandla News: मध्य प्रदेश के मंडला जिले से सरकारी स्कूल की छात्राओं द्वारा शराब खरीदे जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना की तस्वीरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। तस्वीरें सामने आते ही प्रदेश भर में हड़कंप मच गया है। जिला प्रशासन और पुलिस विभाग सकते में आ गए। वहीं सोशल मीडिया पर भी यूजर्स में आक्रोश नजर आ रहा है। मामला सामने आते ही गुस्साए स्थानीय लोगों ने भी विरोध जताते हुए दुकानदार का लाइसेंस रद्द करने की मांग की है।