कमलनाथ को जन्मदिन की बधाई देने उमड़े लोग, हुई धक्कामुक्की

Kamalnath- कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष, मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ का आज जन्मदिन है। 18 नवंबर को वे 79 साल के हो गए। कमल नाथ ने राजधानी भोपाल में ही अपना बर्थ डे मनाया। पुत्र नकुलनाथ और वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने बर्थडे केक काटा। उन्हें जन्मदिन की बधाइयां देने लोग उमड़ पड़े। अनेक कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ के श्यामला हिल्स स्थित आवास पर जाकर उन्हें शुभकामनाएं दीं। भीड़ के कारण धक्कामुक्की भी हुई जिससे एक व्यक्ति गिर भी पड़ा। बड़ी संख्या में लोग अपने साथ पुष्पगुच्छ और मिठाइयां लेकर आए थे।