कमलनाथ को जन्मदिन की बधाई देने उमड़े लोग, हुई धक्कामुक्की

Kamalnath- कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष, मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ का आज जन्मदिन है। 18 नवंबर को वे 79 साल के हो गए। कमल नाथ ने राजधानी भोपाल में ही अपना बर्थ डे मनाया। पुत्र नकुलनाथ और वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने बर्थडे केक काटा। उन्हें जन्मदिन की बधाइयां देने लोग उमड़ पड़े। अनेक कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ के श्यामला हिल्स स्थित आवास पर जाकर उन्हें शुभकामनाएं दीं। भीड़ के कारण धक्कामुक्की भी हुई जिससे एक व्यक्ति गिर भी पड़ा। बड़ी संख्या में लोग अपने साथ पुष्पगुच्छ और मिठाइयां लेकर आए थे।
कमलनाथ के नेतृत्व में सन 2018 में प्रदेश में 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी। हालांकि यह सरकार 15 महीनों में ही गिर गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा अपने समर्थक विधायकों-मंत्रियों के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले जाने पर कमलनाथ को इस्तीफा देना पड़ा था। बाद में उन्हें प्रदेशाध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया था। लोकसभा चुनावों के दौरान उनके बीजेपी में जाने की भी चर्चा चली थी।
79वें जन्मदिन के मौके पर कमलनाथ मंगलवार को सुबह भोपाल में ही थे। वे पिछले करीब 8 साल से जन्मदिन पर भोपाल में ही रहते हैं। उन्होंने अपने आवास पर ही बड़ी संख्या में आए कांग्रेस नेताओं, विधायकों, कार्यकर्ताओं के साथ जन्मदिन मनाया।
कमलनाथ को जन्मदिन की बधाइयां देने आमजनों, कांग्रेसियों की उनके आवास के बाहर लंबी कतार लग गई थी। इस दौरान धक्का-मुक्की भी हुई जिससे कमलनाथ के एक प्रशंसक गिर गए। सुरक्षाकर्मियों ने उठाया और उनसे मिलवा दिया।
कमलनाथ को जन्मदिन की बधाइयां देनेवालों में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, पूर्व मंत्री बाला बच्चन, विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव प्रमुख हैं। विधायक आरके दोगने, विधायक रजनीश सिंह, विधायक पंकज उपाध्याय, विधायक महेश परमार भी उन्हें बधाई देने श्यामला हिल्स पहुंचे।
