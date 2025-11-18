Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

कमलनाथ को जन्मदिन की बधाई देने उमड़े लोग, हुई धक्कामुक्की

Kamal nath- कमलनाथ ने जन्मदिन पर केक काटा, बेटे नकुलनाथ भी थे उपस्थित

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Nov 18, 2025

kamal nath

कमलनाथ ने जन्मदिन पर बेटे नकुलनाथ के साथ केक काटा- X image

Kamalnath- कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष, मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ का आज जन्मदिन है। 18 नवंबर को वे 79 साल के हो गए। कमल नाथ ने राजधानी भोपाल में ही अपना बर्थ डे मनाया। पुत्र नकुलनाथ और वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने बर्थडे केक काटा। उन्हें जन्मदिन की बधाइयां देने लोग उमड़ पड़े। अनेक कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ के श्यामला हिल्स स्थित आवास पर जाकर उन्हें शुभकामनाएं दीं। भीड़ के कारण धक्कामुक्की भी हुई जिससे एक व्यक्ति गिर भी पड़ा। बड़ी संख्या में लोग अपने साथ पुष्पगुच्छ और मिठाइयां लेकर आए थे।

कमलनाथ के नेतृत्व में सन 2018 में प्रदेश में 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी। हालांकि यह सरकार 15 महीनों में ही गिर गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा अपने समर्थक विधायकों-मंत्रियों के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले जाने पर कमलनाथ को इस्तीफा देना पड़ा था। बाद में उन्हें प्रदेशाध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया था। लोकसभा चुनावों के दौरान उनके बीजेपी में जाने की भी चर्चा चली थी।

79वें जन्मदिन के मौके पर कमलनाथ मंगलवार को सुबह भोपाल में ही थे। वे पिछले करीब 8 साल से जन्मदिन पर भोपाल में ही रहते हैं। उन्होंने अपने आवास पर ही बड़ी संख्या में आए कांग्रेस नेताओं, विधायकों, कार्यकर्ताओं के साथ जन्मदिन मनाया।

धक्का-मुक्की से कमलनाथ के एक प्रशंसक गिर गए

कमलनाथ को जन्मदिन की बधाइयां देने आमजनों, कांग्रेसियों की उनके आवास के बाहर लंबी कतार लग गई थी। इस दौरान धक्का-मुक्की भी हुई जिससे कमलनाथ के एक प्रशंसक गिर गए। सुरक्षाकर्मियों ने उठाया और उनसे मिलवा दिया।

कमलनाथ को जन्मदिन की बधाइयां देनेवालों में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, पूर्व मंत्री बाला बच्चन, विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव प्रमुख हैं। विधायक आरके दोगने, विधायक रजनीश सिंह, विधायक पंकज उपाध्याय, विधायक महेश परमार भी उन्हें बधाई देने श्यामला हिल्स पहुंचे।

ये भी पढ़ें

एमपी में गंदा धंधा, महाराष्ट्र से लग्जरी कारों से आकर लाखों उड़ा रहे बिजनेसमेन
भोपाल
Several employees suspended and two policemen dismissed in MP

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

18 Nov 2025 06:33 pm

Published on:

18 Nov 2025 06:32 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / कमलनाथ को जन्मदिन की बधाई देने उमड़े लोग, हुई धक्कामुक्की

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

3000 से ज्यादा लोकेशन पर होगा सर्वे, फोरलेन-सिक्सलेन के पास बढ़ेंगे जमीनों के रेट

bhopal news
भोपाल

एमपी में किसानों के लैंड पुलिंग एक्ट वापस लेने पर पूर्व सीएम का बड़ा बयान

uma bharti
भोपाल

सोशल मीडिया पर ट्रेंड में #MPCOLDWAVE, 5° से और नीचे गिरेगा पारा, अगले 4 दिन कैसा रहेगा मौसम

IMD Alert in MP Cold wave severe cold weather forecast
भोपाल

‘रॉबर्ट वाड्रा’ को ‘दूसरी शादी’ करने की सलाह, कौन से ‘भाजपा नेता’ की टिप्पणी से बढ़ा विवाद

Robert Vadra advised to get married second time
भोपाल

औंधे मुंह गिरा सोना-चांदी, दामों में भारी गिरावट, जानें आज के ताजा भाव

Gold Silver Rate
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.