बनेगा बोर्ड…17 साल बाद पुलिस खुद कराएगी ‘सिपाही’ और ‘सब-इंस्पेक्टरों’ की भर्ती

MP News: मप्र पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा- 2023 में सॉल्वर गैंग के द्वारा फर्जीवाड़ा किए जाने का खुलासा होने के बाद पुलिस का खुद का भर्ती बोर्ड बनाने की चर्चा शुरू हो गई थी। इसके कुछ माह बाद ही मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने ऐलान किया कि पुलिस का खुद का अपना भर्ती बोर्ड बनाया जाएगा। जिसके बाद पुलिस मुख्यालय द्वारा युद्ध स्तर पर बोर्ड बनाने की कवायद शुरू की गई और प्रस्ताव बनाकार शासन के पास भेज दिया गया। जहां से मंजूरी मिलने का इंतजार किया जा रहा है। शासन से मंजूरी मिलते ही आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।