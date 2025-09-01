जीतू पटवारी पर हमले के बाद गरमाई सियासत, कांग्रेस ने लगाए गंभीर आरोप, अज्ञात पर FIR

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर ये हमला उस समय हुआ, जब वो 'वोट चोर गद्दी छोड़' आंदोलन में शामिल होने रतलाम आ रहे थे। इसी दौरान जिले के मांगरोल में धाकड़ समाज भी जीतू पटवारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा था। बताया जा रहा है कि, समाज की ओर से पहले ही आंदोलन की घोषणा की गई थी। इसी बीच जीतू पटवारी का गुजर उसी क्षेत्र से हुआ तो धाकड़ समाज के प्रदर्शनकारियों ने अचानक से मार्ग घेर लिया और उन्हें काले झंडे दिखाते हुए पहले तो जमकर विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की। जानकारी ये भी है कि, लोगों को चारों और से घेरे देख जीतू पटवारी वाहन से उतर गए, इसी बीच भीड़ से किसी ने उनपर पत्थर से हमला कर दिया। अब इस मामले में सियासत गरमा गई है। कांग्रेस ने प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।