जीतू पटवारी पर हमले के बाद गरमाई सियासत, कांग्रेस ने लगाए गंभीर आरोप, अज्ञात पर FIR

Jeetu Patwari Attack Case :मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के वाहन पर बीते दिन रतलाम दौरे के दौरान हुए हमले के बाद राज्य की सियासत गरमा गई है। पीसीसी चीफ के वाहन पर हुए हमले की खबर पत्रिका द्वारा प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद एक तरफ जहां कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने हमले की निंदा करते हुए भाजपा पर हमला कराने का आरोप लगाया तो वहीं दूरी तरफ अगले दिन यानी सोमवार को राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के अलग-अलग जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि, इस मामले में पुलिस ने अज्ञात हमलावर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर ये हमला उस समय हुआ, जब वो 'वोट चोर गद्दी छोड़' आंदोलन में शामिल होने रतलाम आ रहे थे। इसी दौरान जिले के मांगरोल में धाकड़ समाज भी जीतू पटवारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा था। बताया जा रहा है कि, समाज की ओर से पहले ही आंदोलन की घोषणा की गई थी। इसी बीच जीतू पटवारी का गुजर उसी क्षेत्र से हुआ तो धाकड़ समाज के प्रदर्शनकारियों ने अचानक से मार्ग घेर लिया और उन्हें काले झंडे दिखाते हुए पहले तो जमकर विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की। जानकारी ये भी है कि, लोगों को चारों और से घेरे देख जीतू पटवारी वाहन से उतर गए, इसी बीच भीड़ से किसी ने उनपर पत्थर से हमला कर दिया। अब इस मामले में सियासत गरमा गई है। कांग्रेस ने प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- 'मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी पर आज हुए हमले की घटना अत्यंत निंदनीय है। मध्य प्रदेश सरकार को उनकी सुरक्षा की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए और दोषियों पर सख़्त कार्रवाई करनी चाहिए।
भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने एक्स हैंडल पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा- 'कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और विपक्ष की आवाज़ दबाने की कोशिश लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि दोषियों पर कठोर कार्रवाई हो वरना यह साफ है कि सत्ता का इस्तेमाल सिर्फ़ विरोध कुचलने के लिए किया जा रहा है।
पूर्व मंत्री और जबलपुर ईस्ट से कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- 'गांधी का देश, हिंसा का नहीं'। रतलाम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के काफ़िले पर हुआ हमला लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा आघात है। यह घटना न केवल निंदनीय है बल्कि लोकतंत्र की आत्मा को आहत करने वाली है। मैं इसकी कड़ी भर्त्सना करता हूं।
उज्जैन के तराना से कांग्रेस विधायक महेश परमार ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- 'लोकतंत्र पर हमला बर्दाश्त नहीं!' रतलाम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के काफ़िले पर हुआ पथराव केवल एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि लोकतंत्र की मूल भावना पर सीधा हमला है। मैं इस कायराना और निंदनीय कृत्य की कड़ी भर्त्सना करता हूँ।
इछावर से कांग्रेस विधायक शेलेंद्र पटेल ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा- रतलाम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी पर हुआ हमला भाजपा सरकार की असफलता का प्रमाण है। हम इस कायराना कृत्य की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। सत्ता के बल पर कांग्रेस की आवाज़ दबाने का हर प्रयास नाकाम होगा। जीतू पटवारी जी सुरक्षित हैं, उनका हौसला और मज़बूत है। मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार श्री जीतू पटवारी जी सुरक्षा बढ़ाये जिससे भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना न हो।
पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- जीतू पटवारी पर हमला सच्चाई पर हमला है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। सत्यमेव जयते!!
NSUI के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- 'मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी पर हुआ हमला लोकतंत्र पर सीधा प्रहार है। यह घटना अत्यंत निंदनीय और शर्मनाक है। राज्य सरकार की ज़िम्मेदारी है कि विपक्ष के नेताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे, लेकिन सरकार इसमें पूरी तरह असफल साबित हुई है। हम मांग करते हैं कि दोषियों पर तत्काल सख़्त कार्रवाई की जाए और श्री पटवारी जी को पूरी सुरक्षा प्रदान की जाए।
NSUI इंचार्ज और कांग्रेस नेता अंशुल त्रिवेदी ने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा- 'मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी के वाहन पर पथराव की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। इस कायरतापूर्ण कृत्य के लिए जो भी दोषी हैं, उन्हें जल्द से जल्द हिरासत में लेकर कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए।
झाबुआ विधायक विक्रांत भूरिया ने एक्स पर पोस्ट लिखते हुए कहा- 'मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी पर आज हुआ हमला बेहद निंदनीय है। राज्य सरकार को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए।'
पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- रतलाम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के काफ़िले पर हुआ हमला भाजपा और उसके नेताओं की बौखलाहट को उजागर करता है। मैं इस कायराना और निंदनीय कृत्य की कड़ी भर्त्सना करता हूँ। जब सत्ता अपने कर्मों और सच को छुपा नहीं पाती, तो उसका सहारा हिंसा और हमले ही बन जाते हैं।
मुरैना से कांग्रेस विधायक दिनेश गुर्जर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा- 'रतलाम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के काफ़िले पर हुआ पथराव केवल एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि लोकतंत्र की मूल भावना पर सीधा हमला है।
कालापीपल से पूर्व विधायक कुणाल चौधरी ने पोस्ट किया कि, 'रतलाम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के काफ़िले पर हुआ पथराव लोकतंत्र पर सीधा हमला है। यह घटना केवल कांग्रेस पर नहीं बल्कि जनता की आवाज़ और संविधानिक मूल्यों पर हमला है। भाजपा सरकार को यह याद रखना चाहिए कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं का हौसला पत्थरों से कभी नहीं टूट सकता। इतिहास गवाह है कि जब-जब सत्ता के मद में चूर होकर अत्याचार किए गए, तब-तब कांग्रेस और मज़बूत होकर उभरी है।
आज यह घटना भाजपा की बौखलाहट और असफल शासन का प्रतीक है। जनता की समस्याओं का हल देने की बजाय, डर और हिंसा का सहारा लिया जा रहा है। यह शर्मनाक और कायराना कृत्य है। हम इस हमले की घोर निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष की सुरक्षा तत्काल बढ़ाई जाए ताकि भविष्य में ऐसी कोई अनहोनी न हो। लोकतंत्र की रक्षा के लिए कांग्रेस हमेशा डटकर खड़ी है और भाजपा चाहे जितने हथकंडे अपना ले, हमारी आवाज़ न दबेगी, न रुकेगी। कांग्रेस का हौसला और बुलंद होगा।
जीतू पटवारी पर हुए हमले के विरोध में सोमवार को राजधानी भोपाल में भी कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि, कुषाभाऊ ठाकरे भवन परिसर में स्थित गांधी प्रतिमा के सामने बैठकर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया है।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की कार पर हुए हमले के रतलाम की स्टेशन रोड पुलिस ने युवक कांग्रेस महासचिव किशन सिंघाड़ की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सिंगाड़ के अनुसार, मांगरोल फंटे पर जावरा जनपद के पूर्व अध्यक्ष रामविलास धाकड़ और भाजपा सागोद मंडल अध्यक्ष अशोक धाकड़ ने पटवारी की कार चर्चा के लिए रुकवाई थी। इसी दौरान अज्ञात व्यक्ति ने कार का कांच फोड़ा है। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
इस मामले पर धाकड़ महासभा युवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष रामविलास धाकड़ ने भी एक वीडियो जारी कर मामले पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि, हम शांतिपूर्ण तरीके से बात कर रहे थे। किसी असामाजिक तत्व ने हुड़दंग करके कांच फोड़ने का काम किया है। इससे हमारा कोई लेना-देना नहीं है।
हमले के बाद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि, 'जब से हमने नशे के खिलाफ अभियान शुरू किया है, अब तक 4 बार मुझ पर हमला हो चुका है। ताजा हमला रतलाम आने के दौरान मांगरोल फंटे के यहां भाजपा के एक मंडल अध्यक्ष ने करवाया है। इसमें कार का कांच फूट गया जबकि हम बच गए। हम पर कितने भी हमले हो जाएं तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे।'