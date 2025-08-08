सरकारी अस्पतालों में घटिया खाना खा रहे मरीज, CAG की रिपोर्ट ने चौंकाया…

MP Government Hospitals: हमीदिया व जेपी अस्पताल समेत प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के मरीजों को घटिया खाना परोसा जा रहा है। यह स्वाद व पोषण के लिहाज से भी ठीक नहीं है। इसका खुलासा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में हुआ है। मरीजों के एक दिन के भोजन पर महज 48 रुपए खर्च हो रहे हैं। इसी से दो बार नाश्ता और दो बार खाना दिया जा रहा है।