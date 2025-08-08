8 अगस्त 2025,

भोपाल

सरकारी अस्पतालों में घटिया खाना खा रहे मरीज, CAG की रिपोर्ट ने चौंकाया…

MP Government Hospitals: राजधानी भोपाल के सरकारी अस्पतालों में बांटे जा रहे खाने से मरीजों को नहीं मिल रहा पूरा पोषण, हमीदिया और जेपी में तय मानकों का उल्लंघन, कैग की रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा..

भोपाल

Sanjana Kumar

Aug 08, 2025

MP government Hospitals
MP government Hospitals

MP Government Hospitals: हमीदिया व जेपी अस्पताल समेत प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के मरीजों को घटिया खाना परोसा जा रहा है। यह स्वाद व पोषण के लिहाज से भी ठीक नहीं है। इसका खुलासा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में हुआ है। मरीजों के एक दिन के भोजन पर महज 48 रुपए खर्च हो रहे हैं। इसी से दो बार नाश्ता और दो बार खाना दिया जा रहा है।

रिपोर्ट के अनुसार, राजधानी भोपाल के हमीदिया और जेपी में सप्ताह में तीन दिन खिचड़ी दी जा रही है। मानक के अनुसार सलाद, अंडा-फल, दूध नहीं मिल रहा। खाने की गुणवत्ता की निगरानी भी नहीं की जा रही है।

आइसीएमआर और स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों के तहत सरकारी अस्पताल में मरीजों को थाली में करीब 2200 कैलोरी और 60 ग्राम प्रोटीन देना जरूरी है।

एम्स में सब संतुलित

एम्स भोपाल में मरीजों के भोजन पर रोज 300 रुपए खर्च हो रहे हैं। दिन में 5 बार संतुलित आहार दिए जा रहे हैं। इसमें दलिया, दूध, फल, सलाद, दाल-रोटी, हरी सब्जियां, दही शामिल है। हाई-प्रोटीन डाइट में अंडा, पनीर और सूखे मेवे भी दिए जा रहे हैं। सप्ताह में ३ बार निगरानी होती है।

सामान्य मरीजों के लिए यह है आदर्श थाली

250 कैलोरी: सुबह 200 एमएल दूध, 2 बिस्कुट/30 ग्राम सूखा दलिया

300 कैलोरी: नाश्ते में 2 ब्रेड, 1 अंडा/50 ग्राम पनीर/उपमा-पोहा 150 ग्राम

600 कैलोरी: दोपहर में दो रोटी, 100 ग्राम चावल, एक कटोरी दाल 100 ग्राम, सब्जी 100 ग्राम, सलाद

250 कैलोरी: दोपहर बाद मूंगफली-चना 30 ग्राम, एक केला या मौसंबी या सेब

550 कैलोरी: रात में 2 रोटी, 1 कटोरी सब्जी,1 कटोरी दाल,1 कप दही 100 एमएल

150 कैलोरी: रात में सोने से पहले 200 एमएमल दूध

08 Aug 2025 09:18 am

