‘पोस्ट मानसून’ एक्टिव, 26 जिलों में कराएगा ‘ताबड़तोड़ बारिश’, imd की चेतावनी

इसके पूर्व-दक्षिण-पूर्व की ओर पश्चिम-मध्य और उससे सटे उत्तर-पश्चिम अरब सागर पर बढ़ने और 7 अक्टूबर की सुबह तक एक निम्न दबाव क्षेत्र में बदलने की संभावना है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ अब उत्तर-पूर्वी अफगानिस्तान और उससे सटे पाकिस्तान के ऊप समुद्र तल से ऊपर स्थित है, और ऊपरी क्षोभमंडलीय पछुआ हवाओं में एक ट्रफ 7.6 किमी की ऊँचाई तक समुद्र तल से ऊपर देशांतर 69° पूर्व से अक्षांश 23° उत्तर तक फैली हुई है। जिससे बारिश की संभावना बन रही है।