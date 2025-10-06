Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

‘पोस्ट मानसून’ एक्टिव, 26 जिलों में कराएगा ‘ताबड़तोड़ बारिश’, imd की चेतावनी

Weather Forecast: मौसम विभाग ने 26 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है।

2 min read

भोपाल

image

Astha Awasthi

Oct 06, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

Weather Forecast: एमपी के भोपाल शहर में बीते दो दिनों से लगातार झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि शहर में पोस्ट मानसून भी जमकर बरस रहा है। अभी बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है, साथ ही एक पश्चिमी विक्षोभ भी बना हुआ है, इसलिए बारिश हो रही है। आने वाले दो दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है।

विभाग के मुताबिक दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी रेखा वर्तमान में 20° उत्तरी अक्षांश / 69° पूर्वी देशांतर, वेरावल, भरूच, उज्जैन, झांसी, शाहजहांपुर और 30° उत्तरी अक्षांश / 81° पूर्वी देशांतर से होकर गुजर रही है। अगले 3-4 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों तथा महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों से दक्षिण-पश्चिम मानसून की और वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं।

बन रहा निम्न दबाव का क्षेत्र

वहीं चक्रवातीय तूफान 'शक्ति' वर्तमान में 19.6° उत्तरी अक्षांश और 60.5° पूर्वी देशांतर के पास केंद्रित है। यह मसीरा (ओमान) से लगभग 210 किमी दक्षिण-पूर्व, रास अल हद्द (ओमान) से 310 किमी दक्षिण-दक्षिण-पूर्व, कराची (पाकिस्तान) से 900 किमी दक्षिण-पश्चिम, द्वारका से 940 किमी पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम और नलिया से 960 किमी पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम में स्थित है।

इसके पूर्व-दक्षिण-पूर्व की ओर पश्चिम-मध्य और उससे सटे उत्तर-पश्चिम अरब सागर पर बढ़ने और 7 अक्टूबर की सुबह तक एक निम्न दबाव क्षेत्र में बदलने की संभावना है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ अब उत्तर-पूर्वी अफगानिस्तान और उससे सटे पाकिस्तान के ऊप समुद्र तल से ऊपर स्थित है, और ऊपरी क्षोभमंडलीय पछुआ हवाओं में एक ट्रफ 7.6 किमी की ऊँचाई तक समुद्र तल से ऊपर देशांतर 69° पूर्व से अक्षांश 23° उत्तर तक फैली हुई है। जिससे बारिश की संभावना बन रही है।

26 जिलों में अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने सिहोर, राजगढ़, उज्जैन, देवास, शाजापुर, गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां सहित भोपाल, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, आगर, मंदसौर, नीमच, अशोकनगर, दतिया, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर, पांढुर्णा में तेज हवाओं के साथ बारिश का यैलो अलर्ट जारी किया गया है।

ये भी पढ़ें

Metro Project: ‘ब्लू लाइन’ का काम शुरु, 13 जगहों पर रोकी गई जमीनों की खरीदी-बिक्री
भोपाल
फोटो सोर्स: पत्रिका

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

06 Oct 2025 05:41 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / ‘पोस्ट मानसून’ एक्टिव, 26 जिलों में कराएगा ‘ताबड़तोड़ बारिश’, imd की चेतावनी

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

भोपाल के प्रॉपर्टी डीलर की भतीजी की करतूत उजागर, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

Police exposed the misdeeds of Bhopal property dealer Anand Parashar's niece
भोपाल

एमपी में दोगुना किया भत्ता, सभी श्रेणी के अधिकारियों, कर्मचारियों को बड़ी सौगात

Central Zone Electricity Company doubles allowance for disabled employees
भोपाल

एमपी में 4 अफसरों को हटाया, सीएम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उप संचालक को भी सस्पेंड किया

CM Mohan Yadav removed 4 officers in MP
भोपाल

जयपुर SMS अस्पताल में आग, मध्यप्रदेश में भी हुईं लापरवाही से कई मौतें

Madhya Pradesh Hospital Fire
भोपाल

जयपुर के SMS अस्पताल में आग से 8 मरीजों की मौत, एमपी के सीएम ने जताया दुख

SMS Hospital Fire Case
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.