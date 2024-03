बड़ी खबर: स्कूल-कॉलेजों ने यूनिफॉर्म और किताबों के लिए दबाव बनाया तो जाएंगे जेल

Action on Private School-Colleges After New Order: मध्य प्रदेश में प्राइवेट स्कूल-कॉलेजों की मनमानी अब नहीं चलेगी। नए शिक्षण सत्र 2024-25 के लिए नया आदेश जारी किया गया है कि अब स्कूल संचालक ड्रेस या यूनिफॉर्म और किताबें खरीदने के लिए पेरेंट्स पर प्रेशर नहीं डालेंगे

Action on Private School-Colleges After New Order: मध्य प्रदेश में प्राइवेट स्कूल-कॉलेजों की मनमानी अब नहीं चलेगी। दरअसल नए शिक्षण सत्र 2024-25 के लिए लोक शिक्षण विभाग ने नया आदेश जारी किया है। इस नए आदेश के मुताबिक स्कूल-कॉलेज संचालक अब पेरेंट्स पर यूनिफॉर्म, किताबें या अन्य स्टेशनरी खरीदने का प्रेशर नहीं बना सकेंगे। यदि वे ऐसा करते हैं तो, ऐसे स्कूल-कॉलेज संचालकों को सख्त सजा भुगतनी होगी।