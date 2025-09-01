Public holiday: 5 सितंबर को छुट्टी घोषित, बंद रहेंगे सभी ऑफिस

Public holiday: सितंबर का महीना शुरु हो चुका है। अगस्त में कई सारी लंबी छुट्टियां मनाने के बाद फिर से एक बार कई छुट्टियां आ रही हैं। इस बार भी सितंबर से लेकर साल के अंतिम महीनों तक छुट्टियों की लंबी लिस्ट है। इन पर स्कूल, बैंक और सरकारी ऑफिस (School Bank Closed) में छूट्टी रहेगी। हालांकि अभी मध्यप्रदेश के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। 5 सितंबर 2025 को सभी सरकारी दफ्तरों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। मध्यप्रदेश शासन द्वारा अवकाश घोषित किया गया है।