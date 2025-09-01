Public holiday: 5 सितंबर को छुट्टी घोषित, बंद रहेंगे सभी ऑफिस

Public holiday: सितंबर का महीना शुरु हो चुका है। अगस्त में कई सारी लंबी छुट्टियां मनाने के बाद फिर से एक बार कई छुट्टियां आ रही हैं। इस बार भी सितंबर से लेकर साल के अंतिम महीनों तक छुट्टियों की लंबी लिस्ट है। इन पर स्कूल, बैंक और सरकारी ऑफिस (School Bank Closed) में छूट्टी रहेगी। हालांकि अभी मध्यप्रदेश के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। 5 सितंबर 2025 को सभी सरकारी दफ्तरों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। मध्यप्रदेश शासन द्वारा अवकाश घोषित किया गया है।
जानकारी के लिए बता दें कि मध्यप्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों में 5 सितंबर 2025 को मिलाद-उन-नबी / ईद-ए-मिलाद की छुट्टी रहेगी। इस छुट्टी को मध्यप्रदेश शासन ने अपनी लिस्ट में दिया है।
4 सितंबर (गुरुवार): ओणम (क्षेत्रीय अवकाश, मुख्यतः केरल)
5 सितंबर (शुक्रवार): मिलाद-उन-नबी / ईद-ए-मिलाद
12 सितंबर (शुक्रवार): ईद के अगले दिन (कुछ राज्यों में क्षेत्रीय अवकाश)
21 सितंबर (रविवार): बतुकम्मा महोत्सव शुरू (क्षेत्रीय अवकाश, तेलंगाना)
22 सितंबर (सोमवार): नवरात्र स्थापना/दुर्गा पूजा प्रारंभ (अवकाश)
23 सितंबर (मंगलवार): महाराजा हरि सिंह जी का जन्मदिन (क्षेत्रीय अवकाश, जम्मू-कश्मीर)
29 सितंबर (सोमवार): महासप्तमी (अवकाश)
30 सितंबर (मंगलवार): महाअष्टमी (अवकाश)