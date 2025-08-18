Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

कांग्रेस में नई नियुक्तियों पर घमासान, राहुल गांधी ने नवनियुक्त जिलाध्यक्षों को दिल्ली बुलाया

Rahul Gandhi- मध्यप्रदेश में जिलाध्यक्षों की सूची जारी होने के बाद कांग्रेस में प्रारंभ हुआ विवाद थम नहीं रहा है। घोषणा के दो दिन बाद असंतुष्ट और मुखर हो गए हैं तथा नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं।

deepak deewan

Aug 18, 2025

Rahul Gandhi- मध्यप्रदेश में जिलाध्यक्षों की सूची जारी होने के बाद कांग्रेस में प्रारंभ हुआ विवाद थम नहीं रहा है। घोषणा के दो दिन बाद असंतुष्ट और मुखर हो गए हैं तथा नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। पार्टी में चल रहे अंदरुनी घमासान को रोकने की तमाम कवायदें की जा रहीं हैं। इस बीच खबर सामने आई है कि प्रदेश के सभी नवनियुक्त जिलाध्यक्षों को हाईकमान ने दिल्ली बुलाया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इन सभी को पार्टी की विचारधारा को आत्मसात करते हुए संगठन को चलाने के टिप्स देंगे।

मध्यप्रदेश में जिलाध्यक्षों के ऐलान के बाद राज्यभर में पार्टी नेताओं में खासा असंतोष दिखाई दे रहा है। इंदौर, भोपाल, देवास जैसे जिलों में नए जिलाध्यक्षों का विरोध किया जा रहा है।

सभी नए पदाधिकारी 24 अगस्त को दिल्ली पहुंचेंगे

इस बीच प्रदेश के सभी 71 नव नियुक्त जिलाध्यक्षों को दिल्ली बुलाया गया है। एमपी के ये सभी नए पदाधिकारी 24 अगस्त को दिल्ली पहुंचेंगे जहां राहुल गांधी उन्हें प्रशिक्षित करेंगे। नवनियुक्त जिलाध्यक्षों को गुजरात माडल पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिलाध्यक्षों से कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाने पर चर्चा की जाएगी।

18 Aug 2025 02:32 pm

