कांग्रेस में नई नियुक्तियों पर घमासान, राहुल गांधी ने नवनियुक्त जिलाध्यक्षों को दिल्ली बुलाया

Rahul Gandhi- मध्यप्रदेश में जिलाध्यक्षों की सूची जारी होने के बाद कांग्रेस में प्रारंभ हुआ विवाद थम नहीं रहा है। घोषणा के दो दिन बाद असंतुष्ट और मुखर हो गए हैं तथा नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। पार्टी में चल रहे अंदरुनी घमासान को रोकने की तमाम कवायदें की जा रहीं हैं। इस बीच खबर सामने आई है कि प्रदेश के सभी नवनियुक्त जिलाध्यक्षों को हाईकमान ने दिल्ली बुलाया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इन सभी को पार्टी की विचारधारा को आत्मसात करते हुए संगठन को चलाने के टिप्स देंगे।