सुप्रीम कोर्ट में निकली भर्तियां, आवेदन करने के लिए सिर्फ इतने दिन शेष

इस तरह करें आवेदन

-उम्मीदवार sci.gov.in पर क्लिक करें।

-होम पेज पर दिए recruitment tab पर क्लिक करें।

-यहां Online Applications invited for participating in selection process for appointment to the ex-cadre posts of Court Assistant (Junior Translator) के लिंक पर क्लिक करें।

-रजिस्टर करके लॉग इन करें।

-उसके बाद एप्लीकेशन भरें।

-डॉक्यूमेंट्स सबमिट करें।

-जरूरत के लिए इसका प्रिंटआउट निकालकर रखें।