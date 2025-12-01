ढाई लाख से ज्यादा किसानों के खातों में डाले 432 करोड़ रुपए, सरकार का बड़ा ऐलान

Bhavantar- मध्यप्रदेश में विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार को प्रारंभ हुआ। पहले दिन कई मुद्दे उठे। किसानों को मुआवजा और भावांतर पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने अपनी ही सरकार को घेरा। विधानसभा में नियम 139 के अंतर्गत अतिवृष्टि से किसानों को हुए नुकसान पर चर्चा हुई। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने पार्टी के विधायकों को व्हिप जारी कर सदन में उपस्थित रहने और मतदान की स्थिति में सरकार के खिलाफ वोट देने को कहा। कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने मक्का खरीद के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव नहीं भेजने पर राज्य सरकार पर सवाल उठाया। चर्चा के दौरान संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि भावांतर योजना में राज्य सरकार, किसानों के खातों में 432 करोड़ रुपए डाल चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि भावांतर, कांग्रेस सरकार ने शुरु की लेकिन किसानों को पैसे नहीं दिए। कांग्रेस विधायकों ने इसका विरोध करते हुए संसदीय कार्य मंत्री पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया।