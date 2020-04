Fact check : गरम पानी में नमक-सिरका मिलाकर गरारे करने से कोरोना ठीक होने का दावा, सामने आई सच्चाई

भोपाल/ दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। मध्य प्रदेश में भी इस संक्रमण को लेकर लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए सरकार की ओर से एक बार फिर लॉकडाउन की अवधि को 19 दिनों के लिए बढ़ाया गया है। हालांकि, दुनियाभर में अब तक इस संक्रमण पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त टीका नहीं बन सका है, जिसके चलते स्वास्थ विभाग की ओर से समय समय पर इससे रोकथाम के तरीके बताए जा रहे हैं। इसके अलावा, सोशल मीडिया पर भी संक्रमण से बचने के लिए तमाम तरह के दावे किये जा रहे हैं। ऐसे कई अप्रमाणित नुस्खे और दवाइयों को कोरोना वायरस के इलाज में कारगर बताया जा रहा है। ऐसे ही एक दावा इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में में है, जिसमें कहा जा रहा है कि, गरम पानी में नमक या सिरका मिलाकर गरारा करके कोरोना वायरस से बचा जा सकता है।

किया जा रहा है ये दावा

दावा सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर में अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में कैप्शन लिखकर किया जा रहा है, जिसे अंग्रेजी में लिखा गया है, जिसका हिंदी अनुवाद होगा, 'कोरोना वायरस फेफड़ों में पहुंचने से पहले गले में चार दिन तक ठहरता है और इसी दौरान व्यक्ति को कफ और गला दर्द की समस्या होती है। अगर वो खूब ज्यादा पानी पीता है और गरम पानी में नमक या सिरका मिलाकर गरारा करता है, तो इस वायरस को खत्म किया जा सकता है। इस सूचना को फैलाएं क्योंकि इस सूचना से आप किसी की जान बचा सकते हैं।' हालांकि, इस दावे की हकीकत के बारे में हम आपको बताते हैं।

सामने आई ये सच्चाई

कोरोना वायरस के बचाव और रोकथाम को लेकर अब तक कई अध्यन किये जा चुके हैं। हालांकि, अब तक किसी भी अध्यन में इस बात का खुलासा नहीं हुआ कि, बहुत सारा पानी पीने या गर्म पानी और नमक से गरारा करने से कोरोना वायरस का संक्रमण ठीक किया जा सकता है। हालांकि, ये बात सही है कि नमक मिलाकर गरम पानी का उपयोग किया जाता है। ये गले के इंफेक्शन जैसे- गले में खराश और कफ को ठीक करने के लिए एक तरह का घरेलू उपचार है, लेकिन अब तक इस बात की कहीं से कोई पुष्टि नहीं है कि, ये घरेलू तरीका इस खतरनाक खतरनाक संक्रमण को भी नष्ट करने में कारगर है। फैक्ट चेक अन्य वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक, अब तक इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं मिला है कि, शरीर में पहुंचने वाला कोरोना वायरस पहले चार दिनों तक गले में रहता है। इस हिसाब से वायरल पोस्ट के इस दावे को भी प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

इन्होंने भी किया दावे को खारिज

एक राष्ट्रीय अखबार के एंटी फेक न्यूज के प्रकाशन में WHO का हवाला देते हुए ऐसा दावा किया जा रहा है कि, नमक वाले पानी से नाक साफ करके कोरोना वायरस का संक्रमण रोका जा सकता है। हालांकि, अखबार कहता है कि, WHO की ओर से इस तरह की कोई जानकारी जारी नहीं की गई , ये पूरी तरह फेक है। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि नियमित रूप से खारे पानी से नाक साफ करने से संक्रमण से बचा जा सकता है। इसके अलावा, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने भी इस दावे महज एक अफवाह बताया है कि, गरम पानी में नमक या सिरका मिलाकर गरारा करके कोरोनावायरस का इलाज हो सकता है। हालांकि, कोरोना संक्रमण से रोकथाम के लिए WHO की ओर से कोरोना वायरस से बचाव के कुछ उपाय जारी किए किए गए हैं, जो इस तरह हैं...।

1-बार-बार हाथ धोएं।

2-लोगों से दूरी बनाकर रहें।

3-अपनी आंख, नाक और मुंह को बार-बार न छुएं।

4-सांस संबंधी स्वच्छता का अभ्यास करें।

5-अगर आपको बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई हो, तो तुरंत चिकित्सकीय सहायता लें।

6-जागरूक रहें और अपने डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह का पालन करें।