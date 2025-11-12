बड़ी खबर: सड़क पर खड़े लोडिंग ऑटो से टकराई स्कूल वैन, भीषण हादसे में बाल-बाल बचे मासूम, Watch Video

जानकारी के मुताबिक हादसे (School Van Accident) में दो बच्चे और ड्राइवर घायल हो गए हैं। स्कूल वैन मानसरोवर स्कूल की बताई जा रही है। भोपाल के कोलार में हुई घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घायल बच्चों और ड्राइवर को इलाज के लिए भेजा। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पेरेंट्स को जैसे ही हादसे की खबर मिली, वे परेशान होकर घर से दौड़कर मौके पर पहुंचे। बच्चों को सुरक्षित देख राहत की सांस ली।