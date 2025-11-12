Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

बड़ी खबर: सड़क पर खड़े लोडिंग ऑटो से टकराई स्कूल वैन, भीषण हादसे में बाल-बाल बचे मासूम, Watch Video

Bhopal School Van accident: राजधानी भोपाल के कोलार का मामला, बच्चों को लेकर स्कूल जा रही वैन अनियंत्रित हुई और हो गया हादसा

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Nov 12, 2025

Bhopal School Van Accident

Bhopal School Van Accident: कोलार के चूनाभट्टी में लोडिंग ऑटो से टकराई स्कूल वैन को देखकर दहल गया दिल, बाल-बाल बचे मासूम। (फोटो: पत्रिका)

School Van Accident: राजधानी भोपाल में बुधवार की सुबह स्कूल वैन हादसे का शिकार हो गई। कोलार रोड पर चुनाभट्टी थाने के पास स्कूल वैन अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे खड़े लोडिंग ऑटो में जा भिड़ी। टक्कर इतनी तेज थी कि स्कूल वैन आगे की तरफ से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। लेकिन शुक्र रहा कि मासूम बच्चे बाल-बाल बच गए। खबर मिल रही है कि हादसे में दो बच्चों और ड्राइवर आंशिक रूप से घायल हुए हैं।

जानकारी के मुताबिक हादसे (School Van Accident) में दो बच्चे और ड्राइवर घायल हो गए हैं। स्कूल वैन मानसरोवर स्कूल की बताई जा रही है। भोपाल के कोलार में हुई घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घायल बच्चों और ड्राइवर को इलाज के लिए भेजा। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पेरेंट्स को जैसे ही हादसे की खबर मिली, वे परेशान होकर घर से दौड़कर मौके पर पहुंचे। बच्चों को सुरक्षित देख राहत की सांस ली।

Updated on:

12 Nov 2025 10:54 am

Published on:

12 Nov 2025 09:55 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / बड़ी खबर: सड़क पर खड़े लोडिंग ऑटो से टकराई स्कूल वैन, भीषण हादसे में बाल-बाल बचे मासूम, Watch Video

